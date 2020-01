FNB Horizons annonce le changement de nom de deux FNB de titres à revenu fixe à court terme





TORONTO, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« FNB Horizons ») changera le nom de deux de ses FNB de titres à revenu fixe à court terme à la clôture des marchés, le vendredi 24 janvier 2020.

Le FNB Horizons Actif obligations à taux variable deviendra le FNB Horizons Actif obligations de première qualité à très court terme (« HFR »), tandis que le FNB Horizons Actif obligations américaines à taux variable deviendra le FNB Horizons Actif obligations américaines de première qualité à très court terme (« HUF »). Depuis la création des fonds, la duration moyenne du portefeuille de chacun des deux FNB est inférieure à un an. Un prospectus tenant compte des nouveaux noms et précisant les stratégies de placement des FNB HFR et HUF, y compris le fait que la duration moyenne du portefeuille de chaque FNB sera inférieure à un an, sera déposé après la date du présent communiqué et disponible sur le site www.sedar.com ou sur le site Web du gestionnaire à l'adresse www.fnbhorizons.com.

Nom actuel Ancien nom Symbole Frais de gestion* Actif net

(en millions de $ CA) FNB Horizons Actif

obligations de première

qualité à très court terme FNB Horizons Actif

obligations à taux variable HFR 0,40 % 658,5 $ FNB Horizons Actif obligations

américaines de première qualité à

très court terme FNB Horizons Actif

obligations américaines à

taux variable HUF /

HUF.U 0,40 % 37,5 $



* Taxes de vente applicables en sus. Source : FNB Horizons, au 20 janvier 2020

« Les changements de nom des FNB HFR et HUF visent à mieux refléter les stratégies de placement sous-jacentes qui ont été et continuent d'être utilisées par les gestionnaires de portefeuille de ces FNB, a déclaré Steve Hawkins, président et chef de la direction, FNB Horizons. Depuis leur lancement, ces FNB ont offert une exposition à des obligations de sociétés de qualité supérieure avec une duration moyenne du portefeuille inférieure à un an, ce qui les classe de toute évidence comme des stratégies de titres à revenu fixe à "très court terme". »

Au Canada, les FNB d'obligations de qualité supérieure à très court terme ont représenté plus de 8 milliards de dollars en flux de FNB en 2019, avec une part de marché des titres à revenu fixe de 12 %. De même, les FNB d'obligations à très court terme ont également accaparé 12 % de la part de marché des flux de titres à revenu fixe aux États-Unis en 2019¹.

En novembre 2019, le FNB HFR a reçu le prix Lipper Fund 2019 de Refinitiv dans la catégorie des FNB de titres à revenu fixe à court terme canadiens2 pour la période de trois ans se terminant le 31 juillet 2019, arrivant ainsi en tête d'une liste de 23 FNB admissibles à recevoir le prix. Les prix Lipper Fund 2019 récompensent les fonds qui offrent de façon constante un rendement solide ajusté en fonction du risque par rapport à des fonds comparables, pour différentes périodes se terminant le 31 juillet 2019.

Aucun changement n'est apporté aux frais de gestion, aux symboles boursiers ni aux stratégies de placement des FNB HFR et HUF. Le FNB HUF est également disponible en dollars américains sous le symbole boursier « HUF.U ».

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.fnbhorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers novateurs qui propose l'un des plus vastes éventails de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend une vaste panoplie d'instruments de placement diversifiés et offre des solutions aux investisseurs de tous niveaux d'expérience qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs dans diverses conjonctures de marché. FNB Horizons compte actuellement un actif sous gestion de plus de 10,5 milliards de dollars et 91 FNB inscrits aux principales bourses canadiennes.

Les placements dans les produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

(les « produits négociés en bourse Horizons ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les produits négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants concernant les produits négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus applicable avant d'investir.

¹ Source : Banque Nationale Groupe financier - Flux de FNB de l'année complète de 2019, Canada et États-Unis, 9 janvier 2020

² Le FNB Horizons Actif obligations à taux variable (HFR) a reçu le prix Lipper Fund 2019 (Canada) décerné par Refinitiv dans la catégorie des FNB de titres à revenu fixe à court terme canadiens pour la période de trois ans se terminant le 31 juillet 2019. Le fonds s'est classé au premier rang d'une liste de 23 FNB.

Les prix Lipper Fund, attribués chaque année, récompensent les fonds et les sociétés de fonds qui ont réussi à offrir de façon constante un rendement solide ajusté en fonction du risque par rapport à des fonds comparables ou à leurs pairs. Les prix Lipper Fund sont décernés en fonction du classement Lipper Leader établi selon la constance du rendement, c'est-à-dire le rendement ajusté en fonction du risque sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Dans chaque catégorie, les fonds se classant dans la première tranche de 20 % deviennent les fonds Lipper Leaders pour la constance de leurs rendements et se voient attribuer la note 5. La note 4 est attribuée aux fonds faisant partie de la deuxième tranche de 20 %, la note 3 aux fonds compris dans la troisième tranche de 20 %, la note 2 aux fonds de la quatrième tranche de 20 % et la note 1 aux fonds de la dernière tranche de 20 %. Le fonds qui arrive en tête du classement Lipper Leader pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie évaluée au sein de l'univers de fonds considéré remporte le prix Lipper Fund. Le classement Lipper Leader établi selon la constance du rendement peut changer chaque mois. Le lauréat du prix du groupe de la catégorie d'actifs est choisi en fonction du rang décile pondéré moyen le plus bas des fonds admissibles par catégorie et groupe d'actifs. Il y avait six (6) groupes de fonds dans cette catégorie, dont FNB Horizons. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com (en anglais seulement).

Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables afin d'assurer l'exactitude et la fiabilité des données présentées dans ce document, elle ne donne aucune garantie quant à celles-ci.

Rendement annualisé*

FNB 1 an (%) 3 ans (%) 5 ans (%) Performance depuis sa

création (%) Date de création Note selon le classement Lipper Leader 3 ans 5 ans HFR 3,27 2,59 1,98 2,40 10/10/2012 5 5

* Au 31 juillet 2019. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l'évolution de la valeur par part et du réinvestissement de l'ensemble des dividendes ou des distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs et de l'impôt sur le revenu payable par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement du capital investi dans le FNB. Seuls les rendements pour des périodes d'un an ou plus sont annualisés.

SOURCE Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :