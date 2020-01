Fluence étend sa présence dans la région EMEA avec ses partenaires horticoles de Papenbourg, en Allemagne





Fluence by OSRAM (Fluence), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage LED à haute performance énergétique destinées à la production commerciale de cannabis et de produits agricoles, a annoncé aujourd'hui qu'il étendait sa présence dans la région d'Emsland en Allemagne, grâce à un partenariat avec des producteurs et d'autres spécialistes du secteur de l'horticulture situés à Papenbourg.

Depuis plusieurs décennies, Papenbourg attire les experts de l'horticulture ; les solutions d'éclairage innovantes de Fluence pour l'horticulture sont donc par nature adaptées aux producteurs de tomates, concombres, légumes à feuilles et herbes aromatiques de la région.

Créer des liens avec les leaders de l'horticulture à Papenbourg

Elektro Evers, une entreprise d'ingénierie spécialisée dans la technologie des serres, est le distributeur exclusif des systèmes Fluence dans la région de Papenbourg. Elektro Evers propose son assistance aux clients en assurant l'installation, l'intégration et l'entretien des systèmes d'éclairage Fluence pour l'horticulture. Selon Norbert Bröring, Directeur général de l'entreprise, le partenariat avec Fluence convient parfaitement à la région.

"Nous sommes ravis de travailler avec Fluence et d'apporter aux producteurs de Papenbourg la solide expertise de notre équipe en matière d'éclairage", a dit M. Bröring. "Dans la continuité d'OSRAM, entreprise d'éclairage innovante allemande, nous savons que nous avons trouvé en Fluence le bon partenaire. Ensemble, nos solutions de pointe permettront aux clients de cultiver les plantes dans des conditions optimales tout en modérant leurs besoins en énergie".

La Gartenbauzentrale de Papenbourg, une coopérative alimentaire de 100 hectares constituée de 49 exploitations familiales, recommande les solutions LED de Fluence pour aider ses membres à produire des herbes aromatiques et des légumes d'une qualité élevée et constante tout au long de l'année. Les économies d'énergie réalisées grâce aux LED permettent aussi aux membres de la Gartenbauzentrale de demander des fonds UE, accordés pour la préservation des ressources.

"Nos membres recherchent la technologie la plus innovante et la plus fiable pour leurs exploitations", explique Marco Lüpken, Directeur Controlling pour la Gartenbauzentrale. "Dans notre activité, il est primordial d'avoir un produit d'une bonne qualité constante, avec des rendements annuels prévisibles. Les solutions d'éclairage de Fluence, précises et à haute intensité, permettent à nos producteurs d'atteindre et de dépasser efficacement leurs objectifs de croissance avec des plantes plus savoureuses".

Investir dans la technologie de pointe : Les exploitants de serres tirent profit des LED

L'exploitation de Friedrich Schulz, d'une superficie de 5,5 ha, cultive des herbes aromatiques toute l'année en plus de la laitue, du poivron et de la ciboulette et utilise les installations VYPR 2p avec les spectres PhysioSpec Greenhouse sur 3000 m² de cultures de laitue.

"En passant des lampes sodium à haute pression (HPS) aux lampes LED de Fluence, nous avons doublé notre intensité lumineuse, ce qui a entraîné des cycles de croissance plus rapides et plus efficaces," a déclaré M. Schulz. "La laitue rouge cultivée sous technologie de Fluence a eu une meilleure coloration dès la première semaine. L'éclairage Fluence nous garantit des rendements supérieurs et une meilleure qualité tout en conservant une bonne performance énergétique".

Pour Reiner Borrmann, l'utilisation de lampes VYPR 2p sur ses cultures de basilic a donné un produit plus savoureux, d'un goût intense, lorsque ses installations d'éclairage HPS sous serre ont été remplacées. L'exploitation de M. Borrmann comprend 4 ha d'espaces de serres.

"La performance énergétique nous permet de produire des cultures plus compactes en moins de temps, et les lampes nous aident à préserver les couleurs naturelles des plantes", a ajouté M. Borrmann.

Selon Timo Bongartz, Directeur général de Fluence, la mise en oeuvre de nouveaux systèmes LED est un facteur décisif pour le succès économique d'un producteur.

"Nous sommes ravis de devenir partie intégrante de l'écosystème de culture de Papenbourg. Notre objectif est de permettre aux producteurs de réussir dans un environnement extrêmement concurrentiel," a affirmé M.Bongartz. "Grâce à nos solutions d'éclairage pour l'horticulture, ils peuvent produire avec des rendements supérieurs et une meilleure qualité en moins de temps, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie. Nous nous réjouissons d'encourager ces partenariats par le biais d'une collaboration durable dans la région".

