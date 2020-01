Une étude révèle que les organisations utilisant l'Alfresco Digital Business Platform ont réussi à réaliser un retour sur investissement de 201 % en trois ans





Alfresco Software, une société de contenu, de processus et de logiciels de gouvernance open source, a annoncé aujourd'hui la publication d'une étude commissionnée, intitulée « Total Economic Impacttm (TEI) », qui a été réalisée par Forrester Consulting pour le compte d'Alfresco. Évaluant neuf clients et partenaires d'Alfresco, l'étude révèle les économies potentielles en termes de coûts et de temps, ainsi que les opportunités concurrentielles que représente le déploiement de l'Alfresco Digital Business Platform.

L'étude a révélé que les clients ont mis en oeuvre Alfresco parce que leurs anciens systèmes de gestion de contenu d'entreprise (enterprise content management, ECM) et de services de contenu ne répondaient plus aux besoins commerciaux modernes ou nécessitaient des mises à jour coûteuses. Une analyse financière des clients interrogés dans le cadre de l'étude montre qu'ils ont connu des avantages de valeur actualisée (VA) de 10,2 millions USD sur trois ans contre des coûts de 3,4 millions USD, ce qui représente une valeur actualisée nette (VAN) de 6,8 millions USD et un retour sur investissement (RSI) de 201 %. En outre, l'étude a déterminé que la période d'amortissement et de seuil de rentabilité pour la mise en oeuvre de l'Alfresco Digital Business Platform était inférieure à six mois.

Les avantages supplémentaires découverts dans l'étude TEI de Forrester sont les suivants :

Amélioration de 23 % de la productivité du produit ? Les organisations ont enregistré une productivité et une vitesse de développement de produits accrues, totalisant 2,3 millions USD.

? Les organisations ont enregistré une productivité et une vitesse de développement de produits accrues, totalisant 2,3 millions USD. Amélioration de l'efficacité avec la recherche de contenu ? Les spécialistes de l'information ont pu profiter de recherches sur les contenus et de collaborations plus intuitives, conduisant à 3,8 millions USD en gains d'efficacité.

? Les spécialistes de l'information ont pu profiter de recherches sur les contenus et de collaborations plus intuitives, conduisant à 3,8 millions USD en gains d'efficacité. Coût total de propriété réduit ? En utilisant une plateforme cloud moderne, les clients sont arrivés à réduire le coût total de leur propriété ECM grâce à des économies d'administration, d'infrastructure matérielle, de stockage et de sauvegarde.

? En utilisant une plateforme cloud moderne, les clients sont arrivés à réduire le coût total de leur propriété ECM grâce à des économies d'administration, d'infrastructure matérielle, de stockage et de sauvegarde. Coût réduit des heures du personnel de support technique ? Les clients ont trouvé que l'Alfresco Digital Business Platform en nuage était beaucoup plus facile à utiliser et à entretenir, ce qui leur a permis d'économiser 2,6 millions USD.

? Les clients ont trouvé que l'Alfresco Digital Business Platform en nuage était beaucoup plus facile à utiliser et à entretenir, ce qui leur a permis d'économiser 2,6 millions USD. Accélération du délai d'adoption et d'intégration ? En utilisant Alfresco Process Services, une organisation a automatisé l'intégration des clients, en en faisant un processus en temps réel alors que celui qui était en place avant le déploiement d'Alfresco nécessitait plusieurs jours.

Dans l'étude, les clients d'Alfresco ont également décrit les avantages de l'Alfresco Digital Business Platform qui leur a permis d'offrir une expérience client améliorée, de maintenir un système plus sécurisé, d'accélérer le développement de solutions intégrées complexes avec les API d'Alfresco et de personnaliser les flux de travail pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie.

Avec l'Alfresco Digital Business Platform, les processus de travail longs et coûteux sont automatisés et simplifiés, et le temps de création et de lancement de nouvelles applications est raccourci. Cela offre un avantage concurrentiel clé car les clients peuvent réagir et faire évoluer leur entreprise en temps réel, tout en offrant une expérience client et employé exceptionnelle. Comme l'a fait remarquer un client de l'étude : « [Avec l'Alfresco Digital Business Platform], nous avons la possibilité de faire évoluer nos ressources de manière élastique en adéquation avec la demande, que nous ayons 5 000 ou 500 utilisateurs actifs. Pour nous, c'est énorme. »

Le cadre natif en nuage et open source d'Alfresco, combiné à son contenu avancé, à ses processus, à sa gouvernance et à ses capacités cloud, le rendent particulièrement bien adapté pour soutenir un changement et une croissance rapides. Un autre client a déclaré : « Après avoir évalué notre application existante, nous avons réalisé qu'elle n'était pas en mesure de tenir le rythme de la croissance des objectifs commerciaux de notre organisation et l'avons remplacée par Alfresco. »

Jay Bhatt, PDG d'Alfresco a noté pour sa part : « Chez Alfresco, nous croyons au pouvoir transformateur de la gestion de contenu avancée au regard des objectifs de transformation numérique de nos clients. Nous élargissons continuellement notre offre pour fournir la plateforme de services de contenu la plus intuitive et la plus cohérente capable de fournir les bonnes informations aux bonnes personnes - à la plus grande satisfaction des clients et des employés. Nous sommes fiers de voir que les solides résultats de l'étude TEI de Forrester Consulting reflètent, à notre avis, notre engagement envers la réussite de nos clients et le délai de rentabilité. »

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une série de rapports et d'analyses menés par des analystes indépendants de l'industrie, dans lesquels Alfresco figure parmi les leaders, notamment :

Alfresco considère ces rapports comme une confirmation de la position d'Alfresco sur le marché ainsi que de la valeur commerciale que l'Alfresco Digital Business Platform apporte aux organisations qui gèrent et ont accès à de vastes volumes d'informations, modernisent les flux de travail et créent des expériences client exceptionnelles.

Jay Bhatt a ajouté : « Nous pensons que l'étude TEI de Forrester Consulting fait apparaître des preuves concrètes derrière ces rapports d'analystes, qui montrent qu'Alfresco se comporte extrêmement bien. En chargeant Forrester Consulting de mener l'étude indépendante Total Economic Impacttm, nous sommes aujourd'hui en mesure de présenter des chiffres et de démontrer que l'Alfresco Digital Business Platform représente un solide investissement. Nous sommes ravis d'annoncer ces résultats. »

Pour plus d'informations, téléchargez une copie de l'étude « The Total Economic Impact of The Alfresco Digital Business Platform ».

Alfresco tiendra également un webinaire le mercredi 12 février, avec des conférenciers invités de Forrester qui révéleront certaines des conclusions de la nouvelle étude Total Economic Impacttm commandée à Forrester Consulting par Alfresco - y compris l'ensemble des économies de coûts et des avantages stratégiques de l'Alfresco Digital Business Platform, tels qu'ils ont été identifiés par les clients. L'inscription au webinaire peut se faire ici.

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une société commerciale de logiciels open source offrant un moyen de travailler plus efficace et plus rationnel aux personnes, en garantissant que celles-ci disposent des informations dont elles ont besoin, exactement au moment où elles en ont le plus besoin. La Digital Business Platform d'Alfresco accélère la conception et la fourniture de solutions « cloud-first » pour les entreprises qui doivent prendre en charge de nombreux processus et contenus. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco, et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco aide plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, Pitney Bowes, le Musée canadien des droits de la personne, le département de la Marine des États-Unis, le Comité des chefs d'état-major interarmées, et la NASA, à être plus réactives et compétitives. Fondé en 2005, Alfresco a son siège à Boston, Massachusetts, États-Unis. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 02:00 et diffusé par :