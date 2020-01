Glassdoor Lance De Nouvelles Fonctionnalités Pour Faciliter La Recherche D'emploi





-- Un Comparateur d'Entreprises affichant les employeurs sélectionnés côte à côte

-- Des Collections pour organiser le processus de recherche d'emploi sur mobile

PARIS, le 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Glassdoor, l'un des plus grands sites d'emploi et de recrutement au monde, ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités à son site web et à son application mobile pour aider les chercheurs d'emploi à mieux gérer leur recherche d'emploi en une seule et même expérience. À partir d'aujourd'hui, la majorité des utilisateurs pourront utiliser :

Le Comparateur d'Entreprises : il offre aux chercheurs d'emploi un moyen facile et rapide de comparer deux employeurs potentiels sur toute une gamme de critères, dont les avis des employés concernant leur satisfaction globale de l'entreprise, les opportunités de carrière, la rémunération et les avantages sociaux, l'équilibre entre le travail et la vie privée, la direction, la culture et les valeurs, et l'approbation ou non par les employés de la façon dont le PDG dirige l'entreprise. Cette fonctionnalité permet également aux chercheurs d'emploi de comparer, côte à côte, les salaires, les avantages et les inconvénients, les avis en vedette et les offres d'emploi.

Les Collections : il s'agit d'un guichet unique permettant aux chercheurs d'emploi de mieux organiser leur recherche d'emploi sur mobile. Les Collections par Glassdoor permettent aux candidats d'explorer des listes d'emploi, des évaluations d'entreprises et d'autres contenus pertinents à leur recherche d'emploi, de les organiser et de les sauvegarder pour les consulter plus tard. Les chercheurs d'emploi peuvent également ajouter et sauvegarder leurs notes sur les emplois, les avis et d'autres contenus dans leurs collections personnalisées, en organisant l'ensemble de l'expérience au sein de l'application Glassdoor Jobs Mobile. De plus, Collections fournit des recommandations personnalisées pour les emplois, les salaires, les questions d'entretien et les évaluations, dans le but d'aider proactivement les chercheurs d'emploi à trouver un emploi qu'ils aiment.

« La recherche d'emploi est une expérience stressante. C'est un processus qui peut s'avérer difficile à organiser, où plusieurs interlocuteurs sont impliqués, et avec plusieurs outils pour gérer et suivre les différentes étapes » déclare Paul Goldshteyn, Responsable du Produit Mobile chez Glassdoor. « Glassdoor veut rendre les chercheurs d'emploi plus autonomes, en leur fournissant le contenu et les outils qui les aideront à trouver l'emploi ou l'entreprise qui leur convient. Avec ces nouvelles fonctionnalités, nous offrons une expérience unique en son genre qui permet aux gens d'organiser plus facilement leur recherche d'emploi, du début à la fin. »



Évolution des produits Glassdoor pour les employeurs : recruter les candidats de demain

Glassdoor a également fait évoluer ses produits pour les employeurs, les aidant à cibler et à recruter des talents de qualité à grande échelle. Ces améliorations comprennent :

Le lancement des Profils Segmentés : Ces profils permettent de fournir plus de détails et contexte aux employeurs faisant partie d'une grande organisation, souvent complexe.

L'évolution du Centre Employeur : Guichet unique au service de tous les besoins des employeurs, le Centre Employeur a été amélioré pour faciliter l'expérience de navigation entre la publication d'offres d'emploi, les réponses aux avis, le suivi de la réputation de la marque et plus encore.

Plus d'information

Démonstration produit et interviews possibles sur demande.

Glassdoor est disponible sur AppStore et GooglePlay

À propos de Glassdoor

Glassdoor propose toutes les dernières offres d'emploi, ainsi que des millions d'avis et de conseils pour permettre aux personnes de trouver facilement un emploi qui leur convient parfaitement. Ainsi, Glassdoor aide les employeurs à embaucher des candidats vraiment informés grâce à des solutions de recrutement efficaces comme les offres d'emploi et les produits de marque employeur. Lancé en 2008, Glassdoor a maintenant des avis et des aperçus pour 1 millions d'entreprises situées dans plus de 190 pays. Pour plus d'informations, visitez glassdoor.fr.

Glassdoor® est une marque déposée de Glassdoor, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449764/Glassdoor_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 00:00 et diffusé par :