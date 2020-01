Persistent Systems et ValidSoft lancent de nouvelles capacités d'authentification vocale numérique sécurisée pour les banques et les caisses de crédit





HERNDON, Virginie, PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems et ValidSoft ont conjointement mis au point une authentification vocale numérique sécurisée pour la validation continue des utilisateurs, intégrée aux solutions bancaires de Persistent. Dans le cadre de Persistent Digital Bank Solutiontm, Persistent utilisera le système Precision Voice Biometricstm de ValidSoft pour être fermement assuré de l'identité de toute personne procédant à des transactions sur sa plateforme.

Persistent (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a récemment annoncé le lancement de Persistent Digital Bank Solutiontm et de Persistent Digital Credit Union Solutiontm

Pat Carroll, PDG de ValidSoft

« Ensemble, Persistent et ValidSoft fournissent des technologies de nouvelle génération pour permettre aux entreprises de par le monde de disposer de solutions bancaires numériques. Le secteur bancaire subit d'importantes transformations dans la mesure où il adopte de nouveaux canaux de communication numérique évoluant sans cesse. Comme toujours, l'expérience du public est capitale, c'est pourquoi il est vital de garantir l'intégrité des transactions. La garantie de l'identité rassure les utilisateurs sur leurs transactions, la parole devenant la nouvelle interface utilisateur privilégiées pour lancer des transactions sensibles et de grande valeur. »

Persistent aide les caisses de crédit et les établissements bancaires de petite et moyenne importance à offrir des solutions numériques de façon rapide, transformant la manière dont ils fidélisent et se mettent au service de leurs membres/clients en faisant appel à des technologies comme la biométrie vocale, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et l'informatique en nuage.

Jaideep Dhok, Directeur général des services bancaires, financiers et d'assurance de Persistent Systems

« Utiliser la voix comme principale interface utilisateur rend obsolètes les modèles d'authentification classiques. L'identification du locuteur (à savoir la biométrie vocale) est une exigence fondamentale pour ce nouveau type de fidélisation. La rapidité, l'exactitude et la précision sont des facteurs de différenciation concurrentielle essentiels. Comme d'habitude, les fraudeurs et les pirates informatiques utiliseront des techniques toujours plus perfectionnées et des attaques insidieuses, ce qui exige des capacités de défense de pointe comme l'attaque par réinsertion ou la détection d'attaque synthétique. ValidSoft est le leader mondial de ces capacités et nous sommes ravis d'établir un partenariat pour commercialiser ces solutions. »

À propos de ValidSoft

ValidSoft est une société mondiale de cybersécurité fournissant la solution biométrique vocale la plus rapide, sûre, précise et facile à déployer. ValidSoft permet aux entreprises de faire des économies, d'éliminer la fraude et la frustration du public, en proposant une solution omnicanal fluide permettant une fidélisation client sûre, rapide et d'éviter des tensions inutiles.

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une société de solutions mondiales proposant des services d'accélération des activités numériques, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions.

Contacts :

