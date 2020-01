Statistiques de chasse 2019 - Bilan de la récolte de gros gibier au Québec





QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dévoile le bilan de la récolte de gros gibier pour l'année 2019 au Québec.

Orignal

Avec plus de 26 200 bêtes récoltées, la saison de chasse à l'orignal a répondu aux attentes des chasseurs au Québec. Le succès de chasse au Québec, soit le nombre de bêtes récoltées divisé par le nombre de permis vendu (173 000), est stable à 15 %. La baisse de récolte d'environ 5 % par rapport aux dernières années est due à des modalités de chasse plus restrictives dans les zones 3 et 4, situées principalement dans les régions de l'Estrie et de la Chaudière-Appalaches. Par conséquent, cette diminution de la récolte totale ne signifie pas une décroissance des populations d'orignaux au Québec. Le succès de récolte des mâles adultes, le meilleur indicateur de la tendance des populations, est lui aussi demeuré stable à l'échelle de la province.

Cerf

Près de 47 600 cerfs ont été récoltés par plus de 130 500 chasseurs lors de la dernière saison. Cette récolte est inférieure à celle de l'an dernier en grande partie en raison des deux derniers hivers particulièrement rigoureux qui ont affecté les populations et qui ont incité le Ministère à diminuer de 27 % le nombre de permis de cerfs sans bois alloués par tirage au sort en 2019. Une baisse dans la vente de permis réguliers de chasse au cerf a également contribué à la réduction de la récolte. Le taux de succès de chasse au Québec de 32 %, excluant l'île d'Anticosti, demeure dans la moyenne des dernières années.

Ours noir

Lors des saisons printanière et automnale, plus de 5 300 ours noirs ont été récoltés, soit 84 % par la chasse et 16 % par le piégeage. Cette récolte se situe dans la moyenne des années passées. Le nombre d'adeptes de cette chasse s'élève maintenant à près de 17 600 pour un taux de succès de 25 %. La saison printanière demeure celle qui rassemble le plus grand nombre d'adeptes, tant de la chasse que du piégeage.

Pour obtenir tous les détails sur les statistiques de récolte 2019, vous pouvez consulter le mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/chasse-piegeage.

Le Ministère tient à remercier tous les chasseurs et piégeurs qui collaborent activement au suivi des populations de gros gibier en fournissant des données essentielles, telles que des pièces anatomiques. Il invite également les chasseurs à prendre connaissance des nouvelles modalités de chasse qui seront en vigueur en 2020 pour le cerf de Virginie et l'ours noir.

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage, ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191. Ils peuvent également effectuer un signalement en ligne à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage. L'information demeure confidentielle en tout temps.

