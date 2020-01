L'entreprise chinoise Wuliangye présente ses meilleurs voeux pour accueillir le Nouvel An lunaire chinois à Times Square, à New York





NEW YORK, 23 janvier 2020 /CNW/ - Le plus important producteur d'alcool chinois, Wuliangye Yibin Co. Ltd., a adressé ses meilleurs voeux aux Chinois du monde entier depuis le « China Screen » de Times Square, à New York, avant l'arrivée du Nouvel An lunaire chinois, qui aura lieu le 25 janvier cette année.

Le baijiu de Wuliangye, sa liqueur classique, arborait un air spectaculaire à l'écran sur fond rouge vif parcouru de feux d'artifice dorés.

Connu comme le « carrefour du monde », Times Square voit défiler environ 500 000 personnes chaque jour.

Wang Yuan, un étudiant originaire de Pékin, a exprimé sa joie après avoir vu les voeux du Nouvel An de Wuliangye, mentionnant que c'était comme s'il avait rencontré un vieil ami dans un pays étranger.

Liu Yao, originaire de Jinan, la capitale de la province du Shandong située dans l'est de la Chine, a quant à lui déclaré que dans ses souvenirs, le Nouvel An avait toujours eu un goût de Wuliangye.

Selon Jim, un résident de New York, le Nouvel An semble très rassembleur pour la communauté chinoise. Le baijiu chinois a également piqué sa curiosité, et il espère bien avoir la chance d'y goûter bientôt.

Pour les Chinois, 2020 est l'année du rat. En tête des signes du zodiaque chinois, le rat représente le début d'un nouveau cycle. En envoyant ses voeux de Nouvel An, le producteur d'alcool Wuliangye a profité de l'occasion pour présenter sa culture d'harmonie et le charme du baijiu chinois au monde entier.

Dans ses voeux de Nouvel An, Wuliangye a également mentionné être partenaire officiel du pavillon de la Chine à l'Exposition universelle de 2020, à Dubaï.

Selon Wuliangye, son titre de partenaire officiel lui conférera un rôle important dans le cadre des événements présentés au pavillon de la Chine; la société pourra ainsi, avec d'autres marques chinoises, présenter au monde entier les efforts de la Chine pour promouvoir le développement du bien commun mondial, construire une communauté de destin pour l'humanité et créer un village planétaire invitant.

Au cours des dernières années, Wuliangye a participé à de nombreux événements mondiaux dans les secteurs politique, économique et culturel; la société est ainsi devenue un outil important pour véhiculer la culture traditionnelle (en particulier la culture baijiu) des Chinois, afin qu'elle soit mieux comprise par leurs confrères étrangers.

La société affirme qu'elle continuera de défendre les concepts d'harmonie et de beauté partagées, qu'elle soutiendra le développement d'une communauté de destin des alcools et qu'elle fera la promotion du développement commun et des échanges fraternels entre toutes les parties dans le monde.

