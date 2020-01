Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 24 au 27 janvier - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou...

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans l'échangeur des autoroutes 13 et 40. Ce secteur est à éviter dans la mesure du possible....

Dans le cadre de son 76e anniversaire, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) souligne pour une deuxième année consécutive l'implication d'un entrepreneur dans la promotion de la place des femmes dans...