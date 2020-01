La CSQ rend hommage à Fernand Daoust (1926-2020)





MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, rend hommage à Fernand Daoust qui fut secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) de 1969 à 1991 et, ensuite, président de cette centrale de 1991 à 1993. « Avec un parcours hors du commun, jalonné de luttes pour la justice sociale et les droits du travail, Fernand Daoust laisse à jamais une empreinte dans l'histoire du syndicalisme québécois. Ses nombreux combats pour l'amélioration des conditions de travail, mais particulièrement en faveur de la défense de la langue française, ont changé le destin de millions de travailleuses et de travailleurs. Au nom de la CSQ et de ses 200 000 membres, je transmets à la famille et aux proches de monsieur Daoust toutes nos condoléances », a mentionné Sonia Ethier.

Profil de la CSQ

