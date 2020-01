Afin de développer ses niveaux primaire et secondaire, la Villa Sainte-Marcelline cessera d'admettre des nouveaux étudiants au niveau collégial à la session d'automne 2020





MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'administration (CA) de la Villa Sainte-Marcelline annonce avec tristesse et grand regret que le Collège international des Marcellines (CIM), son niveau collégial, cessera d'admettre des nouveaux étudiants à la session d'automne 2020. Cette décision a été prise dans le but de répondre au besoin d'accueillir davantage d'élèves aux niveaux primaire et secondaire. D'autre part, dans le souci de permettre à la majorité des étudiants du CIM de compléter leurs études préuniversitaires dans les conditions et les temps prévus, la direction a conclu une entente avec la direction du Collège Jean-de-Brébeuf.

La Villa Sainte-Marcelline poursuit son développement

La Villa a connu une augmentation significative du nombre de demandes d'admission au primaire et au secondaire cette année. Forte de ce succès, l'école privée francophone pour filles située à Westmount continuera de dispenser une formation de grande qualité de la maternelle au secondaire, en plus d'accentuer son développement. D'ailleurs, le CA a récemment lancé un processus de planification stratégique qui viendra actualiser la vision et les axes de développement de la Villa pour 2020-2025.

Entente avec le Collège Jean-de-Brébeuf

C'est avec beaucoup d'émotion que la nouvelle a été annoncée aux étudiants et aux membres du personnel aujourd'hui. La direction s'est engagée à accompagner les étudiants actuels afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours d'études. Une entente a donc été conclue avec le Collège Jean-de-Brébeuf pour que les étudiants en Sciences de la nature et en Sciences humaines y complètent leur programme. « Nous sommes fiers d'accueillir les étudiants d'une institution que nous estimons et avec laquelle nous partageons des valeurs fondamentales », affirme le directeur général du Collège Jean-de-Brébeuf, monsieur Luc Thifault. Quant aux étudiants qui doivent compléter la troisième année d'un double DEC trilingue, programme unique au CIM, la direction s'engage à leur offrir les cours nécessaires jusqu'en juin 2021, afin qu'ils puissent terminer leur formation préuniversitaire au CIM. « Nous accompagnerons nos étudiants sur le chemin des études préuniversitaires avec la même passion, le même amour des jeunes, jusqu'à la fin », soutient madame Ninon St-Pierre, directrice générale de la Villa Sainte-Marcelline et cofondatrice du CIM.

De la gratitude pour 30 ans d'engagement

Alors que plusieurs professeurs et membres du personnel seront relocalisés au niveau secondaire ou partiront à la retraite, la direction veillera à ce que les pertes d'emploi soient minimisées. « Je tiens à remercier du plus profond de mon coeur toutes les personnes inspirantes, compétentes et engagées qui ont enseigné et travaillé au CIM depuis sa fondation en 1991. Ce n'est pas banal ce que nous avons réalisé pendant près de 30 ans ! Nous avons préparé plus de mille jeunes de toutes provenances à réaliser des études universitaires de haut niveau, en plus d'en faire des citoyens éclairés et ouverts sur le monde. Nous avons une pensée particulière pour tous les anciens étudiants du CIM qui continueront à porter fièrement les valeurs du projet éducatif Marcelline », affirme Sr Marielle Dion, présidente du CA.

À propos de la Villa Sainte-Marcelline

Fondée en 1959 à Montréal, la Villa Sainte-Marcelline villa.marcelline.qc.ca est une école privée francophone pour filles qui offre une formation de la maternelle au secondaire. La réputation de cet établissement scolaire est fondée non seulement sur la qualité de son enseignement, mise en évidence par le succès de ses diplômé(e)s mais aussi sur le travail assidu et dévoué de ses professeurs qui contribuent à créer l'atmosphère chaleureuse et intellectuellement stimulante propre à la Villa.

