Clôture de la Journée des investisseurs de la Banque Scotia à Santiago, au Chili





« Nous avons confiance en notre avenir en tant que chef de file du secteur bancaire dans les Amériques », se réjouit Brian Porter, président et chef de la direction, dans son exposé aux investisseurs et aux analystes.

SANTIAGO, le 23 janv. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia vient de clore la Journée des investisseurs à Santiago, au Chili. L'équipe de la haute direction de la Banque y a fait des présentations, notamment Brian Porter, président et chef de la direction, qui a présenté la stratégie de croissance et un aperçu de la Banque aux investisseurs et a déclaré : « nous avons confiance en notre avenir en tant que chef de file du secteur bancaire dans les Amériques ».

M. Porter a décrit le travail considérable entrepris ces dernières années pour consolider les activités de la Banque Scotia, en insistant sur trois principes de base qui ont guidé tout ce travail : les priorités de la Banque, son dévouement à l'égard du client et son équipe gagnante.

Priorités claires

Plus de 85 % du bénéfice de la Banque Scotia se concentre dans ses six marchés principaux. « Nous sommes la seule Banque à jouir d'une présence importante au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Pérou, au Chili et en Colombie, indique M. Porter. Il s'agit de démocraties saines et stables, dotées d'institutions solides, d'économies ouvertes et - surtout - d'accords de libre-échange, lesquels sont essentiels à leur croissance et à leur prospérité à long terme. »

En ce qui concerne la composition des activités de la Banque, M. Porter note que « Gestion de patrimoine mondiale est un secteur d'une importance capitale, que nous travaillons à faire croître. Notre décision récente d'en faire un secteur d'activité indépendant est d'ailleurs un gage de sa grande envergure et de notre confiance dans notre capacité à accélérer sa croissance ».

Dévouement à l'égard du client

M. Porter évoque aussi « le dévouement indéfectible de la Banque à l'égard des clients ». Par des investissements importants en matière de technologie, entre autres, la Banque souhaite mieux comprendre les attentes et les objectifs financiers de ses clients.

« Partout où nous exerçons nos activités, les services bancaires numériques et mobiles connaissent un essor rapide, remarque M. Porter. Nous aspirons à devenir le leader numérique et à offrir une expérience client inégalée. »

Constitution d'une équipe gagnante

Dans les dernières années, la Banque Scotia a beaucoup mis l'accent sur le perfectionnement d'employés de talent et l'attraction de leaders de l'industrie. « À mon avis, notre équipe est plus forte que jamais. En harmonie, dynamique et confiante, elle s'investit dans sa mission de générer des bénéfices de grande qualité, constants et prévisibles, pour nos actionnaires. »

En terminant, M. Porter informe les investisseurs que « nous avons simplifié considérablement les activités de la Banque, éliminé les distractions et mis l'accent sur les Amériques. Nous sommes maintenant en excellente position face à la concurrence dans chacun de nos principaux marchés, et nous avons devant nous de nombreuses occasions de croissance. »

Faits saillants de la Journée des investisseurs de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques.

Les six « marchés principaux » de la Banque sont le Canada , les États-Unis, le Mexique, le Pérou, le Chili et la Colombie. La Banque Scotia se classe en tête du secteur bancaire des Antilles.

, les États-Unis, le Mexique, le Pérou, le Chili et la Colombie. La Banque Scotia se classe en tête du secteur bancaire des Antilles. Les six marchés principaux représentent 85 % du BNAI (95 % si l'on inclut les Antilles).

La Banque Scotia dispose d'une envergure concurrentielle dans des marchés à croissance élevée et favorables à l'exploitation d'une banque.

Le repositionnement de l'empreinte géographique de la Banque est « pratiquement achevé ». Nous avons ainsi simplifié et focalisé les activités.

Le déploiement du capital est réservé aux rachats d'actions, bien que la Banque soit en bonne position pour saisir d'éventuelles occasions en matière de fusions et d'acquisitions.

Tout indique que les provisions pour pertes sur créances demeureront stables. Une gouvernance commune de la gestion des risques est en place à l'échelle de la Banque.

La Banque Scotia est déterminée à récolter les « fruits du numérique » provenant de ses investissements en matière de technologie : ratio de productivité et satisfaction du client améliorés.

Autres renseignements

