Avis aux médias - Le ministre André Lamontagne fera une annonce concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région du Centre-du-Québec





QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il procédera à une annonce concernant le financement de quatre projets pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région du Centre-du-Québec.

Date : 24 janvier 2020



Heure : 10 h



Lieu : Office d'habitation Drummond

325, rue Cockburn

Drummondville (Québec) J2C 5X6

