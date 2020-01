Dévoilement de la conception de l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada





OTTAWA, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Lors d'une événement d'aujourd'hui, le maire Jim Watson, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et députée fédérale d'Ottawa-Centre, et le conseiller Tim Tierney, président du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa, ont dévoilé la conception architecturale proposée pour l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada. Née d'une collaboration inédite entre une institution municipale et une institution fédérale, l'installation sera une ressource à l'échelle de la ville permettant à tous les Canadiens d'accéder à une collection nationale riche et diversifiée.

La conception est le résultat d'un processus public de co-conception unique et inspiré à chacune des étapes par les résidents d'Ottawa, les communautés autochtones et les Canadiens d'un océan à l'autre. Ce processus d'engagement collaboratif a aidé à façonner tous les aspects de l'installation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce sont les commentaires du public qui ont inspiré la forme du bâtiment, ses entrées et ses caractéristiques durables et inclusives, la disposition et l'interaction des espaces, l'ambiance et le décor intérieurs, l'aménagement paysager et les oeuvres d'art public ainsi que les matériaux extérieurs. La consultation du public et des Autochtones en ce qui a trait à l'installation continuera à mesure que nous mettons les touches finales à la conception et que nous allons de l'avant avec les prochaines étapes du projet.

À la suite du dévoilement d'un modèle en 3D de l'installation, Donald Schmitt, directeur, Diamond Schmitt Architects et architecte principal du projet, a donné vie à l'installation en présentant une vidéo de visite virtuelle et des rendus du bâtiment. Aujourd'hui, les quelque 4, 000 personnes qui, au cours de la dernière année, ont partagé en personne et en ligne leurs idées et leurs commentaires avec les partenaires et les architectes peuvent enfin voir la réalisation de leur inspiration.

La conception unit l'installation à la riche histoire et à la beauté naturelle d'Ottawa, sa forme rappelant la rivière des Outaouais et son extérieur en pierre et en bois reflétant l'escarpement adjacent et l'espace vert environnant. Les grandes fenêtres et les étages supérieurs offrent une vue imprenable sur la rivière des Outaouais et les collines de la Gatineau. Avec son hall d'entrée central, son centre de découverte pour les enfants, son centre de généalogie, ses salles de lecture, son centre de création, ses salles de réunion, ses cafés et ses vues époustouflantes, la nouvelle installation sera l'endroit rêvé pour accueillir les histoires des Canadiens et des résidents d'Ottawa.

Lorsqu'elle ouvrira ses portes au public vers la fin de 2024, l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada deviendra une destination phare dans la capitale nationale, bâtie sur les valeurs et les passions communes des institutions partenaires : savoir, histoire, découverte, culture, créativité, collaboration et contact humain. Cette collaboration innovante entre une bibliothèque publique et la bibliothèque et les archives nationales offrira une expérience enrichie aux clients, rassemblant des collections diversifiées, offrant des espaces d'exposition et d'événements, des aires de rassemblement confortables ainsi qu'un accès libre et ouvert à des millions de documents et au riche patrimoine documentaire canadien.

On invite le public à venir voir le modèle en 3D, à rencontrer les architectes et à célébrer cette étape importante lors d'une journée portes ouvertes qui aura lieu aujourd'hui de 16 h à 20 h dans la salle Alma-Duncan de la Galerie d'art d'Ottawa. Le public pourra également voir les rendus architecturaux et la vidéo, découvrir les stations virtuelles et partager ses commentaires sur Inspirez555.ca.

Citations :

« Après avoir mené à bien un vaste processus de consultation publique, nous avons célébré une étape importante en dévoilant la magnifique conception des architectes pour notre nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada. C'est un moment très excitant dans notre ville qui nous rapproche encore plus de la mise en chantier. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce processus et qui, par leur apport, leur travail et leur créativité, ont contribué à créer cette destination de classe mondiale pour nos résidents et visiteurs. La conception inspirante illustre bien que ce site est plus qu'un simple édifice contenant des livres; ce sera un espace de rassemblement accueillant pour nous tous. »

Maire Jim Watson, Ville d'Ottawa

« Cette journée est à marquer d'une pierre blanche, car nous franchissons aujourd'hui une étape importante afin d'améliorer la visibilité et l'accessibilité de notre patrimoine culturel. Le dévoilement de la conception architecturale de cette nouvelle installation publique de calibre mondial à Ottawa n'est pas un mince exploit. Notre gouvernement est fier de participer à ce projet, l'un des premiers partenariats fédéraux-municipaux du genre, ici même dans la capitale du Canada! »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Cette collaboration historique entre la Bibliothèque publique d'Ottawa et Bibliothèque et Archives Canada mettra en valeur des oeuvres d'art, des programmes et des espaces d'exposition tout à fait uniques. Le dévoilement de la conception constitue la prochaine étape de la création d'une destination de classe mondiale dans la capitale nationale que les résidents d'Ottawa, les Canadiens et des visiteurs du monde entier pourront venir découvrir. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Communautés

« Aujourd'hui est un grand jour pour la Bibliothèque publique d'Ottawa! Je suis incroyablement fier du travail que mes collègues du conseil d'administration de la BPO et moi-même avons accompli au fil des ans pour promouvoir ce projet unique en son genre. À l'issue d'un processus de six ans, nous pouvons célébrer cette étape importante pour la BPO et notre grande ville. Les bibliothèques publiques ont toujours été des piliers de leurs communautés, aidant les gens à atteindre leur potentiel et à réaliser leurs rêves. Le dévoilement de la conception de l'installation partagée de la BPO-BAC célèbre le pouvoir de notre relation avec la communauté, qui s'est réunie lors d'un processus public de co-conception sans précédent pour inspirer le concept de l'édifice, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le résultat? L'installation partagée de la BPO-BAC sera un bel espace accueillant et inclusif, où les gens pourront se réunir, apprendre, découvrir et explorer leur créativité. »

Conseiller Tim Tierney, président, Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa

« Nous sommes très fiers de dévoiler la conception d'un édifice emblématique qui représente véritablement l'évolution des bibliothèques en tant que centres de connaissances et de culture dans le monde entier. Nous sommes également très heureux de partager cette conception avec les milliers de résidents et de Canadiens qui ont été une généreuse source d'inspiration à chaque étape du processus. Cela a été une expérience formidable pour nous tous. »

Donald Schmitt, directeur, Diamond Schmitt Architects

Ressources médiatiques :

Au sujet de l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives

L'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada deviendra une destination phare, bâtie sur les valeurs et les passions communes des institutions partenaires : savoir, histoire, découverte, culture, créativité, collaboration et contact humain.

Cette collaboration innovante entre une bibliothèque publique et la bibliothèque et les archives nationales offrira une expérience enrichie aux clients et aux visiteurs, rassemblant des collections diversifiées, offrant des espaces d'exposition et d'événements ainsi qu'un accès libre et ouvert à des millions de documents et au riche patrimoine documentaire canadien.

Elle sera construite selon la certification LEED de niveau or et sera accessible par le TLR et grâce à des sentiers polyvalents pour les cyclistes et les piétons.

Prochaines étapes

Une fois la conception proposée approuvée conjointement par le Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de l'immobilier (CCUDI) de la Commission de la capitale nationale, par le Comité d'examen du design urbain (CEDU) de la Ville et par le Comité directeur exécutif du projet, les architectes et l'équipe de conception commenceront à travailler sur les documents de construction. La première pelletée de terre est prévue pour 2021, après un processus rigoureux de sélection d'une entreprise de construction.

Le nom de l'installation sera choisi avant le début des travaux de construction. Ce nom devra respecter des critères établis par la Ville d'Ottawa et le gouvernement du Canada pour des bâtiments de ce type.

Comme indiqué ci-dessus, l'installation devrait ouvrir ses portes au public vers la fin de 2024. Au cours des prochaines années, l'équipe de projet continuera de consulter les résidents d'Ottawa, les communautés autochtones et les Canadiens d'un océan à l'autre sur le type d'expériences, de programmes, de collections et d'activités qu'ils souhaitent voir dans la nouvelle installation.

Au sujet du partenariat

En 2017, le Conseil municipal et le Conseil de la Bibliothèque publique d'Ottawa ont approuvé la collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada pour construire la nouvelle installation commune. La propriété sera divisée, la Ville possédera 61 pour cent de l'installation et Bibliothèque et Archives Canada en possédera 39 pour cent.

L'entente de gouvernance conclue entre la Ville, la Bibliothèque publique d'Ottawa et Bibliothèque et Archives Canada guidera le projet, le partage des coûts, la prise de décisions et la résolution des différends.

Au sujet de l'équipe de conception

Diamond Schmitt Architects est une firme d'architecture canadienne de renommée nationale établie en 1975, avec des bureaux à Toronto, Vancouver et New York. KWC Architects est une firme d'Ottawa fondée en 1978 qui a collaboré avec Diamond Schmitt Architects sur 12 projets au cours des 20 dernières années.

Les deux firmes ont gagné de nombreux prix, notamment le Prix du Gouverneur général, le Prix d'excellence de l'OAO, un prix de l'American Library Association et le Prix d'excellence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario. Le consortium a démontré qu'il excelle en conception architecturale et qu'il possède une riche expérience en matière de bibliothèques et d'institutions culturelles.

Lieu

Le 7 février 2018, le Conseil a approuvé l'emplacement pour l'installation commune, qui sera située au 555, rue Albert (anciennement 557, rue Wellington). Le site se prête à un bel aménagement paysager autour de l'installation, ce qui permettra de prolonger l'expérience de la bibliothèque et des archives à l'extérieur du bâtiment. On peut également accéder au site de plusieurs façons - vélo, marche, TLR et voiture - et il offre des paysages verdoyants incomparables qui seront appréciés par tous les utilisateurs et visiteurs.

Budget

L'enveloppe budgétaire prévue approuvée par le Conseil pour l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada est de 193 millions de dollars, ce qui comprend les composantes municipales, fédérales et de stationnement du projet.

Le budget total du projet, y compris le stationnement, est de 192,9 millions de dollars.

Le coût de l'installation partagée, à l'exclusion du stationnement, est de 174,8 millions de dollars.

La part municipale des coûts s'élève à 104,2 millions de dollars, dont 1 million de dollars provenant du fonds de réserve de la Bibliothèque publique d' Ottawa , 3,2 millions de dollars des redevances d'aménagement de la Bibliothèque publique d' Ottawa , 20 millions de dollars de la vente des terres et 80 millions de dollars du financement par emprunt.

, 3,2 millions de dollars des redevances d'aménagement de la Bibliothèque publique d' , 20 millions de dollars de la vente des terres et 80 millions de dollars du financement par emprunt. Selon l'estimation des recettes de stationnement, le garage souterrain de 18,1 millions de dollars n'entraînera pas de coûts.

La part de BAC du coût de la conception et de la construction se chiffre à 70,6 millions de dollars.

Bibliothèque publique d'Ottawa

La Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) est le plus important réseau de bibliothèques publiques bilingues (français et anglais) en Amérique du Nord. La BPO élargit l'accès du public à l'information et aux services par le biais des 34 succursales de la bibliothèque, physiques et virtuelles (BiblioOttawaLibrary.ca), ainsi que deux bibliothèques mobiles et un service de bibliothèque de prêt de type distributeur automatique. Au service de près d'un million d'habitants d'Ottawa, la BPO a pour mission d'inspirer l'apprentissage, de susciter la curiosité et de connecter les gens.

Bibliothèque et Archives Canada

Gardien du passé, aussi bien que de l'histoire récente, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est une ressource incontournable pour tous les Canadiens qui veulent mieux se connaître eux-mêmes, individuellement et collectivement. BAC acquiert, traite, conserve et diffuse le patrimoine documentaire du Canada en plus d'être la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions.

