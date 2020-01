Avis aux médias : Lancement de services de contrôle de la circulation aérienne à YMX, l'Aérocité internationale de Mirabel





MIRABEL, Québec, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA invitent les médias à assister au lancement de nouveaux services de contrôle de la circulation aérienne à YMX, l'Aérocité internationale de Mirabel, le 30 janvier prochain.



Étant donné l'augmentation du volume et de la complexité du trafic aérien à YMX, NAV CANADA instaure des services de contrôle de la circulation aérienne de 6 h à 22 h (heure locale). Les contrôleurs de trafic d'aéroport transmettent des instructions et des autorisations pour maintenir un débit de circulation sécuritaire et ordonné dans le ciel ainsi que sur les pistes et les voies de circulation.

Des représentants de NAV CANADA seront sur place pour répondre aux questions, et il sera possible de photographier et de filmer les opérations de la tour de contrôle de la circulation aérienne.

Date : Jeudi 30 janvier 2020 Heure : De 9 h à 10 h 30 Lieu : Montréal-Mirabel ? Tour de NAV CANADA 11655, rue Service A-3 Mirabel (Québec)

En raison des restrictions de sécurité, les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 30 pour s'inscrire et se préparer. Ils devront présenter une carte d'accréditation avec photo.



Comme l'événement se déroule dans une zone contrôlée, ils seront escortés à l'entrée et à la sortie. Les photographies et les vidéos seront restreintes à certaines zones seulement. Il y a des espaces de stationnement pour visiteurs sur place.

Confirmation : Les représentants des médias qui comptent assister à l'événement sont priés de confirmer leur présence à Brian Boudreau d'ici le mardi 28 janvier 2020.

Au sujet de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.



La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.



Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias

613-563-7303

Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 13:25 et diffusé par :