Un budget plus que triplé pour le programme de soutien Subvention aux artistes en arts visuels et métiers d'art en 2020





MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Grâce à un partenariat sans précédent avec le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal bonifie son aide au milieu culturel en faisant passer le budget de son programme de soutien Subvention aux artistes en arts visuels et métiers d'art de 235 000 $ à 735 000 $. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que le président et la directrice générale du Conseil des arts, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Nathalie Maillé, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Cela permettra aux artistes professionnel(le)s oeuvrant dans ces deux domaines de bénéficier d'un appui accru pour faire face à l'augmentation du loyer de leurs ateliers.

Créé en 1995 dans le but de pérenniser la présence d'artistes dans la métropole, ce programme offre une aide financière pour l'occupation d'ateliers où sont produites des oeuvres originales de recherche ou d'expression. Aux 235 000 $ alloués annuellement depuis 2010 par la Ville s'ajouteront 500 000 $ du Conseil des arts. Cette bonification est rendue possible par l'augmentation du budget de fonctionnement du Conseil des arts, qui a été porté à 20,2 M$ par l'administration municipale.

« En cette période où la métropole se transforme rapidement et où les quartiers centraux sont de plus en plus convoités, la survie des ateliers d'artistes est précaire et nécessite un soutien accru. Le message exprimé par la communauté artistique a été clair et je peux vous assurer qu'il a trouvé en nous une oreille très attentive », a souligné la mairesse, Valérie Plante.

L'union fait la force

Grâce à l'augmentation de l'enveloppe budgétaire du programme Subvention aux artistes en arts visuels et métiers d'art, le montant versé au mètre carré fera plus que doubler, passant de 5,38 $ à 13 $. De plus, les espaces d'entreposage des ateliers seront désormais admissibles. Ils feront partie d'un volet de financement distinct, à hauteur de 3 $ par mètre carré. La hausse du budget permettra aussi d'accroître le nombre d'artistes bénéficiaires.

Le Conseil des arts sera dorénavant cogestionnaire du programme avec la Ville. La collaboration des deux instances ainsi que la mise en commun de leurs forces et de leurs expertises permettront de mieux relever les défis auxquels les artistes font face.

« Nous savons à quel point la vitalité d'une ville repose sur la présence de ses artistes. Cette première année de collaboration a pour but de répondre aux besoins les plus urgents d'artistes en arts visuels et des métiers d'art. Nous sommes heureux de pouvoir aider plus d'artistes et d'offrir des subventions plus significatives avec ce programme », a affirmé le président du Conseil des arts, Jan-Fryderyk Pleszczynski.

Un plan global en gestation

La bonification du programme de soutien Subvention aux artistes en arts visuels et métiers d'art n'est que la première étape d'un plan d'action municipal global pour le développement et la pérennisation des ateliers d'artistes à Montréal. Ce plan fera l'objet d'annonces ultérieures au cours des prochains mois.

Pour plus d'information sur le programme de soutien Subvention aux artistes en arts visuels et métiers d'art, visitez le site web de la Ville de Montréal .

