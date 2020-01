« Carte blanche colorée par... » Une nouvelle série de spectacles produite par la Place des Arts et imaginée par Monique Giroux pour rendre hommage à la chanson québécoise





MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Place des Arts lance cette semaine une nouvelle série de spectacles pour mettre en valeur la chanson et la musique québécoises, grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications. Six spectacles événementiels, conçus par Monique Giroux, prendront la forme de cartes blanches... colorées par Émile Proulx Cloutier, Catherine Major, Marie-Élaine Thibert, Beyries, Samian ainsi que Daniel Boucher, du 24 janvier au 14 mai 2020 à la Cinquième Salle.

Pour chacun des spectacles, Monique Giroux a proposé quelques défis aux artistes : faire découvrir un créateur émergent, s'entourer d'un artiste ami ou aimé et d'un proche, présenter un titre sur 33 tours qui aura marqué sa vie et ressortir un grand moment des archives de notre chanson. Chacune de ces six soirées promet donc des perles du répertoire de l'artiste, une chanson-jalousie qu'il ou elle aurait voulu écrire ou composer, des duos, des découvertes, de la poésie et beaucoup d'émotions !

Certains artistes de la série ont décidé de garder le secret sur leurs invités, mais d'autres ont déjà révélé quelques belles surprises... Catherine Major (27 février) accueillera Marina Orsini, Cédrik St-Onge, Jeff Moran et Marc Déry ; Marie-Elaine Thibert (14 mars) partagera notamment la scène avec Bïa, Eric Charland et Jean-Martin Aussant ; et Beyries (27 mars) sera entourée de Michel Rivard, Elisapie et Joseph Marchand.

« Carte blanche colorée par..., c'est la Cinquième Salle de la Place des Arts, une scène, un spectacle qui ne ressemble à aucun autre, six artistes coloristes et un public avide de trouvailles et de retrouvailles avec les artistes et notre chanson. En sortant de ces spectacles, on se dira certainement qu'on vient de vivre un moment inédit, qui ne se reproduira pas, et qu'on y était. » mentionne Monique Giroux.

« La Place des Arts offre un appui constant aux auteurs, artistes et créateurs d'expression francophone. En plus de présenter les six spectacles de cette série, nous produirons des contenus numériques tels que des balados et des capsules vidéo liés aux six spectacles pour mettre encore plus en valeur ces artistes, célébrer la chanson et la musique québécoises et faire rayonner la langue française », ajoute Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice générale de la Place des Arts.

« Votre gouvernement est heureux d'accorder son soutien au projet Carte blanche colorée par .... Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre volonté de soutenir et de mettre en valeur nos artisans de la musique et de la chanson francophone, et c'est une mission dont Monique Giroux s'acquitte comme toujours avec passion et dévouement. La série de spectacles présentée à la Place des Arts saura à coup sûr ravir le public », précise Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

La série de spectacles Carte blanche colorée par... aura lieu du 24 janvier au 14 mai 2020 à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Les balados et les capsules vidéo seront disponibles sur le site Web de la Place des Arts et diffusés sur ses réseaux sociaux.

Tous les détails sur le site Web de la Place des Arts

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des oeuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

La Place des Arts croit que la chanson et la musique constituent une véritable clé d'accès à la culture québécoise, à sa compréhension et à son partage. Elle propose donc, tout au long de l'année, de nombreux spectacles et activités gratuites qui ont la langue française comme moyen d'expression. Elle accueille également de nombreux artistes francophones lors du festival Les Francos de Montréal, et est à l'origine de la création de la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française (SACEF), organisme qu'elle soutient depuis plus de 25 ans. Enfin, la Place des Arts mise sur la force des mots dans son Programme éducatif auprès d'adolescents, à travers des projets de slam avec Queen Ka et Amélie Prévost, de chanson avec La Bronze, d'écriture rap avec Dramatik et d'humour avec Mehdi Bousaidan, notamment.

