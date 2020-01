À Davos, un panel animé par le PDG d'IBM, Ginni Rometty, explore une réglementation précise en matière d'IA et des technologies émergentes





Cet événement lance officiellement l'IBM Policy Lab, un nouveau forum pour faire progresser des recommandations audacieuses et pratiques en matière de mesures pour une société numérique et pour favoriser la confiance dans l'innovation

Une publication de l'IBM Policy Lab est également annoncée concernant des priorités à la pointe de l'industrie pour orienter la réglementation de l'intelligence artificielle basée sur la responsabilisation, la transparence, l'équité et la sécurité

DAVOS, Suisse, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors du Forum économique mondial de Davos, IBM (NYSE : IBM) a lancé l'IBM Policy Lab, un nouveau forum mondial visant à promouvoir des recommandations audacieuses et pratiques en matière de mesures pour les problèmes les plus complexes de la technologie. Le lancement a été réalisé lors d'un événement animé par Ginni Rometty, président du conseil d'administration et président-directeur général d'IBM, qui explore l'intersection de la réglementation et de la confiance dans les technologies émergentes.

L'IBM Policy Lab, dirigé par les codirecteurs Ryan Hagemann et Jean-Marc Leclerc, deux experts de longue date dans la technologie et les politiques publiques, offre une vision globale et des recommandations concrètes pour aider les décideurs à maîtriser les avantages de l'innovation tout en renforçant la confiance envers la société dans un monde transformé par les données et les technologies émergentes. Son approche est fondée sur la conviction que la technologie peut continuer à perturber et à améliorer la société civile tout en protégeant la vie privée de l'individu et que les entreprises responsables ont l'obligation d'aider les décideurs à s'attaquer à ces questions complexes.

Christopher Padilla, vice-président des affaires réglementaires et liées au gouvernement, IBM, a déclaré :

« L'IBM Policy Lab contribuera à introduire et établir une nouvelle ère de confiance dans la technologie. IBM repousse les limites de la technologie tous les jours, mais nous sommes également conscients de notre responsabilité relative à la confiance et la transparence et nous nous penchons sur la façon dont la technologie a un impact sur la société. Je vois une abondance de technologie, mais un manque d'idées de mesures concrètes pour faire en sorte de protéger les gens tout en permettant à l'innovation de se développer. L'IBM Policy Lab va établir une nouvelle norme pour la manière dont les entreprises peuvent collaborer avec les gouvernements et d'autres intervenants pour aider à servir les intérêts de la société. »

Avant l'événement de lancement, l'IBM Policy Lab a publié des priorités jalons pour une réglementation précise en matière d'intelligence artificielle, ainsi qu'une nouvelle étude Morning Consult sur les attitudes à l'égard de la réglementation des technologies émergentes. La perspective, la réglementation précise pour l'intelligence artificielle, établit un cadre réglementaire pour les organisations impliquées dans le développement de l'IA ou qui l'utilisent, qui se base sur la responsabilisation, la transparence, l'équité et la sécurité. Il s'appuie sur les appels d'IBM pour une approche de « réglementation précise » concernant la reconnaissance faciale et les contenus illicites en ligne, des lois adaptées pour davantage responsabiliser les entreprises, sans devenir trop générales d'une façon qui nuit à l'innovation ou à l'économie numérique de manière élargie. Ces approches sont renforcées par une enquête Morning Consult, parrainée par IBM, qui a révélé que 62 % des Américains et 7 sur 10 Européens ayant répondu préfèrent une approche de réglementation précise pour la technologie, avec moins de 10 % des répondants de chaque région soutenant une large réglementation de la technologie.

Le document d'IBM concernant les mesures sur la réglementation en matière d'IA décrit les cinq mesures impératives pour les entreprises, qu'elles soient des fournisseurs ou des propriétaires de systèmes d'IA qui peuvent être renforcées par l'action du gouvernement. Elles comprennent :

Désigner un responsable de l'éthique de l'IA. Afin de superviser la conformité avec ces attentes, les fournisseurs et les propriétaires devraient désigner une personne responsable d'une IA fiable, comme un responsable de l'éthique pour l'IA. Des règles différentes pour différents risques. Toutes les entités fournissant ou possédant un système d'IA doivent procéder à une évaluation de haut niveau initiale du potentiel de préjudice de la technologie. De plus, la réglementation devrait traiter différemment des cas d'utilisation différents selon les risques inhérents potentiels. Ne cachez pas votre IA. La transparence engendre de la confiance, et la meilleure façon de promouvoir la transparence est par la divulgation, qui rend la raison d'un système d'IA claire pour les consommateurs et les entreprises. Personne ne devrait être dupé dans l'interaction avec l'IA. Expliquez votre IA. N'importe quel système d'IA sur le marché qui prend des décisions ou émet des recommandations pouvant avoir des répercussions potentiellement significatives pour les personnes devrait être en mesure d'expliquer et de contextualiser comment et pourquoi il est arrivé à une conclusion particulière. Tester votre IA pour déceler si elle est biaisée. Toutes les organisations impliquées dans le cycle de vie de développement de l'IA ont un certain niveau de responsabilité partagée pour garantir que les systèmes d'IA qu'ils conçoivent et déploient sont équitables et sûrs. Cela nécessite un test d'équité, de biais, de fiabilité et de sécurité, et aussi de prendre des mesures correctives au besoin, à la fois avant la vente ou le déploiement et après que le système est mis en service. Pour les cas d'utilisation à haut risque, ceci devrait être renforcé par « corégulation », avec les entreprises mettant en oeuvre des tests et le gouvernement menant des contrôles précis pour la conformité.

Ces recommandations arrivent alors que la nouvelle Commission européenne a indiqué qu'elle légifèrera sur l'IA dans les 100 premiers jours de 2020 et la Maison Blanche a publié de nouvelles lignes directrices pour la réglementation de l'IA.

La nouvelle étude Morning Consult commandée par l'IBM Policy Lab a également révélé que 85 % des Européens et 81 % des Américains interrogés soutiennent la protection des données des consommateurs dans une certaine forme, et que 70 % des Européens et 60 % des Américains ayant répondu soutiennent une réglementation de l'IA. En outre, 74 % des Américains et 85 % des Européens ayant répondu estiment que les systèmes d'intelligence artificielle devraient être transparents et explicables, et de fortes pluralités dans les deux pays croient que la divulgation devrait être requise pour les entreprises qui créent ou distribuent des systèmes d'IA. Près de 3 Européens sur 4 et les deux tiers des Américains ayant répondu soutiennent des réglementations comme la réalisation d'évaluations des risques, la conduite de tests de prédéploiement pour les biais et l'équité, et l'établissement de rapports pour les consommateurs et les entreprises lorsqu'un système d'IA est utilisé dans la prise de décisions.

En plus de sa nouvelle perspective concernant l'IA, l'IBM Policy Lab a publié des recommandations de mesures sur la réglementation de la reconnaissance faciale, la souveraineté technologique et du changement climatique, ainsi que des principes pour guider un avenir européen numérique. Plus d'informations sur l'IBM Policy Lab sont disponibles à l'adresse Ibm.com/policy.

L'événement organisé par IBM à Davos, Marcher sur la corde raide de la technologie : comment équilibrer la confiance avec l'innovation, incluait également le président-directeur général de Siemens AG, Joe Kaeser, et le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche pour la coordination des mesures, Chris Liddell. Julia Chatterley, la présentatrice et correspondante de CNN International, a animé la discussion.

Vous pouvez lire le compte rendu ici.

