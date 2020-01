Makeblock a annoncé le lancement du programme mondial STEAM On Board lors du BETT, qui devrait concerner 10 000 écoles en 2020





LONDRES, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le 22 janvier, Makeblock, le fournisseur mondial de solutions éducatives STIAM, était présent au salon BETT de Londres avec 800 sociétés éducatives de premier plan. Lors du Bett, Makeblock a annoncé son programme stratégique mondial STEAM On Board, qui se concentrera sur le développement d'un réseau mondial axé sur les éducateurs en 2020, avec pour objectif d'atteindre 10 000 écoles à travers le monde.

Lors du Bett, Makeblock a dévoilé que les éducateurs seront le groupe central sur lequel se concentrer en 2020. Bien que Makeblock ait réuni un réseau mondial d'éducateurs et d'écoles, la sensibilisation à l'éducation STIAM est encore loin d'être saturée en raison de l'accès limité aux outils et aux programmes éducatifs. Par le biais du programme STEAM On Board, Makeblock est prêt à faire don de produits éducatifs aux écoles pour un montant de 300 000 USD. En outre, des séries de formations hors ligne seront organisées dans le monde entier pour mieux soutenir les pratiques d'enseignement. «?En offrant des solutions éducatives STIAM uniques, Makeblock renforcera la sensibilisation à l'enseignement STIAM et permettra aux enseignants d'accéder à un niveau d'éducation supérieur, en particulier en Europe, le marché stratégique de Makeblock?», a déclaré le directeur général de Makeblock Europe, Yu Hu.

Pendant l'exposition, Makeblock a présenté ses produits représentatifs, notamment la nouvelle imprimante 3D polyvalente mCreate. Elle est dotée d'un système de nivellement intelligent qui permet d'éviter toute erreur pour une impression précise et sert également de graveur laser. Avec le lancement de mCreate, Makeblock a encore complété sa gamme de produits STIAM, ce qui en fait l'un des principaux acteurs de l'écosystème éducatif STIAM.

En outre, Makeblock développe de manière proactive des partenariats avec des noms mondiaux renommés. mBlock, la plateforme logicielle de codage de Makeblock, collabore actuellement avec le matériel open source Micro:bit qui est conçu par la BBC pour être utilisé dans l'enseignement de l'informatique au Royaume-Uni. Grâce à un véritable continuum basé sur la plateforme logicielle Makeblock, les établissements d'enseignement locaux n'auront qu'à apprendre un seul système pour accéder à un ensemble de solutions éducatives, de la maternelle à l'université.

À propos de Makeblock

Fondé en 2013, Makeblock Co., Ltd, est un fournisseur de solutions éducatives STIAM à l'échelle mondiale. Ciblant les marchés du divertissement et de l'enseignement STIAM pour les écoles et autres établissements du milieu de l'éducation ainsi que pour les familles, Makeblock propose le matériel, les logiciels et les solutions de contenu les plus complets, en plus d'organiser des compétitions de robotique de premier ordre, pour permettre une intégration approfondie de la technologie et de l'éducation. Pour en savoir plus, veuillez suivre @Makeblock sur Facebook, Twitter, ou visitez www.makeblock.com.

