Investissement de 400 millions de dollars de Bell Canada dans l'infrastructure numérique de Hamilton





HAMILTON, ON, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des travaux du groupe de travail du maire sur la collectivité intelligente (Mayor's Intelligent Community Task Force - MICTF) et des efforts continus de la Ville de Hamilton en vue d'améliorer efficacement l'infrastructure numérique à l'échelle de la collectivité, Bell Canada et la Ville de Hamilton ont le plaisir d'annoncer qu'elles iront de l'avant avec un investissement de Bell d'environ 400 millions de dollars pour élargir l'accès Internet large bande dans les régions urbaines et rurales de Hamilton. Il s'agit du plus important investissement dans l'infrastructure numérique de l'histoire de la ville.

Au cours des cinq prochaines années, Bell et une équipe financée par Bell composée de membres du personnel de la Ville de Hamilton fourniront des connexions directes au réseau de fibre optique à plus de 200 000 foyers et entreprises de toute la ville, et ce, sans frais pour les contribuables. Le réseau offrira aux consommateurs des vitesses de transmission de données allant jusqu'à 1,5 gigabit par seconde; les vitesses Internet résidentielles les plus rapides au Canada.

En travaillant en collaboration avec le groupe de travail sur l'infrastructure numérique de la chambre de commerce de Hamilton (Hamilton Chamber of Commerce's Digital Infrastructure Task Force), des lacunes dans l'infrastructure numérique à l'échelle de la collectivité ont été décelées. La Ville s'est alors efforcée d'augmenter les investissements dans l'infrastructure numérique afin de combler ses lacunes. Dans le cadre du plan visant à améliorer la position de Hamilton en tant que ville numérique, le maire Eisenberger a demandé que les vitesses large bande soient améliorées dans l'ensemble de la région urbaine de Hamilton, des parcs industriels, des principales régions commerciales et des régions rurales de la collectivité.

Outre le soutien réseau de premier ordre offert à la communauté des affaires de la ville, le projet de Bell propose également l'expansion du service Internet résidentiel sans fil haute vitesse de Bell à 8 000 foyers des régions rurales de Hamilton. La technologie novatrice compatible au 5G fournie par l'intermédiaire du réseau sans fil LTE évolué de Bell permet aux petites villes, aux localités agricoles et à d'autres endroits moins peuplés de bénéficier d'un accès Internet résidentiel à large bande.

Bell collaborera étroitement avec la Ville et les entrepreneurs locaux, comme Aecon, Telecon et Sentrex, pour employer des techniques novatrices afin de réduire la perturbation aux résidents et entreprises tout au long du projet. La plus grande partie de la conception du réseau comprendra une nouvelle fibre optique souterraine et de la fibre supplémentaire située sur les poteaux de Bell, d'Hydro One et d'Alectra Utilities.

Du point de vue du développement économique, ce projet constitue une grande occasion pour la ville. L'une des neuf initiatives prioritaires de la Ville dans le cadre de son Plan d'action de développement économique : 2016-2020 (Economic Development Action Plan : 2016-2020) est l'investissement dans l'infrastructure stratégique afin de stimuler la croissance économique. Cette initiative inclut les technologies de l'information et des communications et a pour objectif d'améliorer l'accès à une infrastructure large bande fiable et abordable dotée de capacités et de vitesses élevées, essentielle aux activités commerciales locales actuelles et futures.

Citations :

« Nous sommes fiers de collaborer avec Bell et de permettre à la Ville de Hamilton d'investir dans sa croissance et sa viabilité à long terme, alors que nous continuons d'accroître notre dépendance en matière d'infrastructure numérique (l'un des piliers de la santé, de la croissance et de la prospérité de notre ville) afin d'attirer et de développer des entreprises locales et de gérer notre vie active, maintenant et à l'avenir. »

- Fred Eisenberger, maire de Hamilton

« Longtemps reconnue comme étant l'un des plus grands centres de fabrication en Amérique du Nord, la ville de Hamilton est aussi en voie de devenir rapidement un chef de file en matière de technologie de pointe et d'innovation. Notre partenariat historique fournira l'infrastructure vitale nécessaire pour offrir les services de communications de prochaine génération aux résidents de Hamilton tout en accélérant la transformation numérique continue de la ville. »

- J. Bruce Furlong, premier vice-président, ingénierie d'accès et déploiement du réseau, Bell

« Les changements de processus innovants développés par l'équipe des services d'ingénierie des travaux publics de la ville de Hamilton pour ce projet démontrent que la ville de Hamilton est prête à faire des affaires et peut travailler collectivement avec des partenaires privés et des fournisseurs de télécommunications, entrainant des investissements majeurs pour notre communauté. L'accessibilité aux services à large bande et à la connectivité à haut débit deviennent rapidement le nouveau service public essentiel et sont indispensables à la croissance économique. »

- Cyrus Tehrani, directeur numérique

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :

Michelle Shantz

Conseillère, communications et médias

Bureau du maire Fred Eisenberger

905 546-4225

michelle.shantz@hamilton.ca

Vanessa Damha

Bell Canada

514 870-6663

vanessa.damha@bell.ca

@Bell_nouvelles

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 12:00 et diffusé par :