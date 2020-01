Moody's acquiert RDC, un chef de file du secteur des renseignements, données et logiciels du domaine risque et conformité





Moody's Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de rachat, pour 700 millions de dollars, de la société Regulatory DataCorp (RDC), un fournisseur de premier plan de services de données et de diligence raisonnable pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML ? Anti Money Laundering) et la connaissance du client (KYC - Know Your Customer). L'accord complète l'acquisition par Moody's en 2017 du fournisseur de données d'entreprises Bureau van Dijk (BvD), pour créer ainsi un leader mondial des solutions de conformité, le segment d'activité à la croissance la plus rapide de BvD.

Ce nouvel accord renforce le portefeuille d'informations et les capacités analytiques de BvD en y ajoutant la masse de données unique et exhaustive de RDC. Il étendra également la présence mondiale de RDC au vaste groupe d'établissements financiers, d'entreprises, de compagnies d'assurances et d'agences gouvernementales desservies par Moody's Analytics et BvD.

Au travers d'un filtre de plus de 60 types de risques, la base de données exclusive d'informations réglementaires mondiales de RDC aide les entreprises à évaluer leurs contreparties en examinant plus de 120.000 sources mondiales, notamment la couverture médiatique défavorable, les personnes politiquement exposées, les sanctions gouvernementales et les listes de surveillance de la conformité. La plate-forme de RDC s'appuie sur une intelligence artificielle (IA) de pointe pour filtrer la conformité, afin de faciliter le traitement des demandes des clients avec une rapidité et une précision plus élevées tout en réduisant les faux positifs.

«Les données exhaustives et la technologie de pointe de RDC sont à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à repérer les sources de risque de contrepartie et à prévenir l'infiltration criminelle du système financier, a déclaré Dan Russell, directeur exécutif de la division Bureau van Dijk de Moody's Analytics. L'ajout des données et de la technologie exclusives de RDC aux offres complètes d'informations corporate de BvD crée une plate-forme de pointe qui aidera les clients à prendre des décisions mieux informées dans le cadre de leur gestion des risques et des exigences AML et KYC.»

RDC appartient actuellement à Vista Equity Partners (Vista), une société d'investissement de premier plan axée sur les entreprises du secteur des logiciels pour entreprises, des données et des technologies.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2020 sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture d'usage, notamment l'expiration ou la fin de toute période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements de 1976. La transaction sera financée par une combinaison de liquidités disponibles, de papiers commerciaux et de financement par emprunt. Moody's estime que le rachat de RDC génèrera environ 55 millions de dollars de revenus annualisés en 2020 et qu'elle aura un effet relutif sur le bénéfice par action sur une base ajustée en 2022. En raison de l'incidence estimée des amortissements relatifs aux immobilisations incorporelles acquises, la transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action sur la base des PCGR en 2024.

En tenant compte de l'impact de cette transaction, Moody's prévoit que les rachats d'actions pour 2020 s'élèveront à environ 1,3 milliard de dollars, sous réserve des liquidités disponibles, des conditions du marché et autres décisions d'allocation de capitaux en cours. En 2019, les rachats d'actions se sont élevés au total à 1,0 milliard de dollars environ. Moody's a bénéficié des conseils juridiques de Paul Hastings LLP. UBS Investment Bank a été son conseiller financier exclusif, et Kirkland & Ellis LLP a été le conseiller juridique de RDC et Vista.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's, un acteur essentiel des marchés financiers mondiaux, fournit des notations de crédit, des résultats de recherches, des outils et des analyses qui contribuent à la transparence et à l'intégration des marchés financiers. Moody's Corporation (NYSE: MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des notations de crédit et des résultats de recherches sur les titres obligataires et les actions, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil et des résultats de recherches pour le crédit, l'analyse économique et financière et la gestion des risques. La Société, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 10.900 personnes dans le monde et est implantée dans 44 pays. Pour plus d'informations, visiter le site: www.moodys.com.

