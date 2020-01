La ministre Danielle McCann annonce deux projets destinés à améliorer l'offre de service en santé mentale dans la région de Montréal





MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui deux projets visant à bonifier les services de santé mentale offerts dans la métropole. En effet, ces projets, ceux de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPLPP) et de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD), sont autorisés à s'inscrire dans la catégorie « Projet à l'étude » du Plan québécois des infrastructures (PQI).

L'INPLPP est autorisé à réaliser les études pour son projet majeur de modernisation de l'ensemble de ses unités de soins. Un budget de 2 M$ a été attribué pour la réalisation de cette étape. L'INPLPP se voit aussi accorder une allocation budgétaire non récurrente de 1,38 M$ pour l'année 2019-2020. Cette somme permettra d'effectuer des interventions aux infrastructures qui contribueront à l'amélioration des soins offerts aux usagers, en attendant la réalisation du projet majeur de modernisation de l'Institut dans les prochaines années.

De son côté, le projet de l'IUSMD consiste en un renouvellement des infrastructures de l'installation afin de remédier à la vétusté des bâtiments et de mieux répondre à ses besoins cliniques et académiques. L'étape qui s'amorce, soit celle du dossier d'opportunité, permettra de préciser la meilleure option à long terme et le coût total du projet. L'installation dispose, pour ce faire, d'un budget de 2 M$.

« Par l'appui que notre gouvernement accorde à ces projets, nous affirmons notre volonté de soutenir ces deux instituts de pointe dans leur quête d'excellence en matière de services de santé mentale. Autoriser la poursuite de ces initiatives et leur offrir le soutien budgétaire nécessaire, c'est se donner collectivement les moyens de mieux relever les défis actuels et à venir dans ce domaine, en offrant à de nombreuses personnes vulnérables les meilleurs soins possible, dans un contexte plus moderne, humain et sécuritaire. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureuse que notre gouvernement donne son appui à des projets qui permettront de moderniser l'offre de soins en santé mentale destinée à la population montréalaise et à l'ensemble des usagers qui requièrent des services spécialisés et surspécialisés dans ce domaine. Une telle volonté d'investir dans ces deux instituts montréalais démontre que notre gouvernement a à coeur de donner à la Métropole des établissements d'excellence pour répondre aux besoins de sa population vulnérable et pour développer une expertise au service de tout le Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal

INPLPP

L'INPLPP compte actuellement 295 lits répartis en 14 unités qui offrent des programmes de soins spécifiques à la condition de la clientèle.

En 2016, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec ont déposé un rapport d'enquête conjoint qui faisait état de certaines lacunes dans la qualité et la sécurité des soins offerts à l'INPLPP.

En 2017, l'INPLPP a déposé un projet clinique et académique visant à assurer la pérennité de l'établissement, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux.

IUSMD

L'IUSMD est une installation de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Il est constitué de 33 bâtiments dispersés sur un site de 165 acres et reliés entre eux par 1,2 km de tunnels. Le tiers des bâtiments ont été construits entre 1889 et 1940.

La vétusté des bâtiments est reconnue, notamment celle des quatre pavillons des services aux enfants et adolescents, qui présentent un niveau élevé de dégradation et de défectuosité.

La gestion de ces projets de modernisation a été confiée à la Société québécoise des infrastructures.

