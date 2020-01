La société chinoise Wuliangye partage ses voeux pour le Nouvel An lunaire chinois à Times Square, NY





NEW YORK, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le premier producteur de spiritueux de Chine Wuliangye Yibin Co., Ltd. a transmis ses voeux à la population chinoise du monde entier depuis l'écran géant « China Screen » situé à Times Square, New York, à l'approche du Nouvel An lunaire chinois, qui tombe le 25 janvier cette année.

Le baijiu, un classique produit par Wuliangye, est apparu magistral à l'écran, avec en toile de fond des feux d'artifice rouge vif et or.

Times Square, également connu sous le nom de « carrefour du monde », voit défiler chaque jour pas moins de 500 000 personnes.

Wang Yuan, étudiant originaire de Pékin, a fait part de son enthousiasme après avoir vu les voeux de Wuliangye, expliquant que c'était pour lui comme rencontrer par hasard un vieil ami dans un pays étranger.

Liu Yao, originaire de Jinan, capitale de la province du Shandong dans l'est de la Chine, a précisé que, dans sa mémoire, le Nouvel An chinois était toujours associé à Wuliangye d'une manière ou d'une autre.

Pour Jim, résident de New York, le Nouvel An chinois donne l'impression de rassembler le peuple chinois dans sa totalité. Il s'est également intéressé au baijiu chinois, espérant pouvoir le goûter sous peu.

Pour les chinois, 2020 est l'année du Rat. Premier signe du zodiaque, le rat représente le début d'un nouveau cycle. En transmettant ainsi ses voeux pour le Nouvel An, Wuliangye entend également partager avec le monde entier sa culture de l'harmonie et le charme du baijiu.

Lors de ses voeux, Wuliangye a également fait connaître son rôle de partenaire officiel du Pavillon chinois lors de l'Exposition universelle 2020 de Dubaï.

Wuliangye considère que, en sa qualité de partenaire officiel, il jouera un rôle essentiel lors des événements organisés au Pavillon chinois, et que, aux côtés d'autres marques chinoises, il présentera au monde les actions entreprises par la Chine pour promouvoir le développement commun à l'échelle mondiale, bâtir une communauté d'avenir commun pour l'humanité et créer un village mondial de toute splendeur.

Ces dernières années, Wuliangye était souvent présent aux événements mondiaux de poids dans les domaines politique, économique et culturel, devenant ainsi une composante indispensable aidant les amis étrangers à comprendre la culture traditionnelle chinoise, et en particulier, la culture du baijiu.

La société a indiqué qu'elle continuerait à défendre le concept d'harmonie et de beauté partagées, à soutenir le développement d'une communauté des spiritueux pour un avenir commun et à promouvoir le développement commun et les échanges conviviaux dans toutes les parties du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1081145/Wuliangye_Times_Square.jpg

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 10:44 et diffusé par :