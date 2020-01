La Nuit blanche 2020 - Prolongation jusqu'à 6h des heures d'exploitation des permis d'alcool dans 16 établissements





MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, annonce la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool jusqu'à 6h du matin dans les 16 établissements commerciaux qui participeront à l'événement la Nuit blanche. Cette année, l'événement aura lieu dans la nuit du 29 février au 1er mars.

« La Nuit blanche montréalaise, dans le cadre du festival Montréal en lumière, contribue au rayonnement international de Montréal. Cet événement se distingue par sa spécificité nordique, sa réalité hivernale et son ouverture à de multiples formes d'expression mettant en valeur les arts et l'urbanité. On note que l'intérêt envers la Nuit blanche s'accroît d'année en année et s'étend sur d'autres territoires », a déclaré Luc Rabouin.

Rappelons qu'en 2016, 9 établissements du Quartier latin ont été autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation dans le cadre de la Nuit blanche. En 2017 et 2019, le nombre de participants est passé à 12 établissements. En 2020, 16 établissements répartis sur 2 territoires, celui de la SDC du Quartier latin et de la SDC du Village, ont signifié leur intérêt à demeurer ouverts au-delà des heures d'affaires normales durant la Nuit blanche 2020.

Voici les listes des 16 bars qui pourront étendre leurs heures d'exploitation jusqu'à 6h dans la nuit du 29 février au 1er mars:

Raison sociale Adresse Arcade Mtl 2031 rue Saint-Denis Les 3 Brasseurs 1660 rue Saint-Denis Pub L'Abreuvoir 403 rue Ontario Est Bistro à Jojo 1627 rue Saint-Denis Edgar Hyper Lodge 1738 rue Saint-Denis Pub L'Île Noire 1649 rue Saint-Denis Café Hookah Lounge Patrick's Pub Irish 1699 rue Saint-Denis Le Saint-Bock Brasserie artisanale Inc. 1741 rue Saint-Denis Turbo Haüs 2040 rue Saint-Denis Meltdown Esports Bars 2035 rue Saint-Denis Saint-Houblon 1567 rue Saint-Denis Le Petit Moscou 323 rue Ontario Est Le Date Piano Bar 1218 rue Sainte-Catherine Est District Video Lounge 1365 rue Sainte-Catherine Est Bar Renard 1272 rue Sainte-Catherine Est

La Nuit blanche à Montréal est un événement qui s'inscrit dans un circuit international de « Nuits blanches » depuis 2004. Le concept a été initié par la Ville de Paris, qui a été suivie par Montréal, qui est devenue la deuxième Ville au monde à l'implanter.

Les détails de la programmation de la Nuit blanche 2020 sont disponibles sur le site internet www.nuitblanchemtl.com .

