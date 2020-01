Xinhua Silk Road : L'« économie de l'écosphère » insufflera un nouvel élan à la mondialisation - président de Yili





PÉKIN, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'« économie de l'écosphère », qui représente l'ouverture, l'inclusion, l'innovation et la coopération gagnant-gagnant, insufflera un nouvel élan à la mondialisation économique, comme l'a expliqué mardi Pan Gang, président du géant chinois des produits laitiers Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd. Tuesday.

S'exprimant à l'occasion de la Conférence sur les perspectives économiques de la Chine lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM), qui se déroule actuellement dans la ville enneigée de Davos en Suisse, Pan Gang a souligné que l'« économie de l'écosphère » était en voie de devenir un modèle de développement important pour l'économie mondiale du futur. Son observation a suscité une grande attention lors de la réunion.

« Yili établira une écosphère globale de santé pour le développement gagnant-gagnant du secteur mondial de la santé, et s'associera à toutes les parties pour discuter des problématiques de santé, en bâtissant un écosystème robuste et en partageant les bénéfices de santé en direction d'un avenir prometteur et durable pour la planète », a déclaré Pan.

Le Forum de Davos de cette année a pour axe thématique les Actionnaires pour un monde solidaire et durable. Pan a expliqué que le développement durable du secteur de l'alimentation diététique résultait de la coopération mondiale de la chaîne complète, qui formait collectivement un écosystème mutuellement bénéfique.

Pan a été le premier entrepreneur chinois du secteur des produits alimentaires à participer au Forum de Davos lors de sa venue au Forum de Davos en 2006, et a reçu cette même année le prix des Jeunes leaders mondiaux de Davos. Sous la direction de Pan, Yili est passée du statut de société de produits laitier numéro 1 en Chine à celui de société de produits laitiers numéro 1 en Asie, et se positionne aujourd'hui parmi les acteurs leaders sur la scène internationale.

Yili a enregistré ses premiers résultats en créant l'« économie de l'écosphère » via l'intégration de ressources et capacités mondiales, notamment en modernisant le Centre d'innovation européen des Pays-Bas, en établissant la Food Wisdom Valley sino-américaine aux États-Unis, en dévoilant sa Base de production en Océanie en Nouvelle-Zélande, en acquérant Westland, deuxième plus grande coopérative de produits laitiers de Nouvelle-Zélande, en acquérant Chomthana Co. Ltd, plus grande société de crèmes glacées de Thaïlande, ainsi qu'en bâtissant la Yili Future Intelligence and Health Valley dans la ville chinoise de Hohhot.

Dans le cadre du processus de création de l'« économie de l'écosphère », Yili a développé sa portée mondiale et modernisé ses capacités internationales grâce à une coopération globale.

En outre, Yili s'est associée à 20 partenaires spécifiques dans le cadre de l'élaboration de l'Alliance mondiale de développement de partenariats de santé ; et a travaillé aux côtés de 13 partenaires stratégiques mondiaux, parmi lesquels Tetra Pak, Firmenich et Cargill, pour bâtir un réseau de chaîne logistique mondial et durable.

Yili partage également sa vision avec des partenaires d'autres secteurs, en s'associant avec World Wildlife Fund pour faire progresser conjointement la protection des zones humides et coopérer dans le cadre de la construction de fermes biologiques.

Les atouts de l'« économie de l'écosphère » s'illustrent notamment dans le contexte de la mondialisation économique, comme l'a affirmé Pan, en soulignant que la coopération de toutes parts contribuerait à l'ambition plus majestueuse d'une « santé mondiale intégralement partagée ».

