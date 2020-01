Le Chinois Yili initie la mise en place conjointe d'une écosphère sanitaire mondiale avec des partenaires mondiaux





DAVOS, Suisse, 23 janvier 2020 /CNW/ - Inner Mongolia Yili Industrial Group, le géant chinois des produits laitiers, s'est associé aux chefs de file à l'échelle mondiale du secteur de la santé ce mercredi à Davos, en vue de lancer une initiative sur l'écosphère sanitaire mondiale pour stimuler la santé et le développement durable.

Durant le Forum économique mondial, M. Pan Gang, le président de Yili Group, a rencontré et échangé avec des invités de marque, dont des représentants du Conseil indonésien de coordination des investissements, Sharon Thorne, la présidente du conseil d'administration de Deloitte, Barry O'Byrne, le chef de la direction de HSBC Global Commercial Banking, Liao Yijian, le président de HSBC Chine et Zhang Yong, le chef de la direction d'Alibaba Group.

L'initiative a été lancée lors de la « Soirée de la Santé d'Yili », organisée par Yili, qui a attiré de nombreux dirigeants, experts et entrepreneurs industriels pour débattre du développement de l'économie de l'écosphère dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial.

Dans le cadre de cette initiative, Yili appelle tous les partenaires impliqués dans la chaîne industrielle de l'écosphère sanitaire mondiale à défendre des modes de vie et de travail sains, à mettre en place les principes de santé et de développement durable au travail et à partager à l'échelle mondiale les fruits du développement sanitaire grâce à une coopération mutuellement bénéfique. Parmi les intervenants principaux, citons Joao Campari, le responsable mondial des pratiques alimentaires à la World Food Foundation (WWF); Paul Andersson, le président de Firmenich Chine; Mark Wilson, membre du conseil d'administration de Chr. Hansen; Amy Byrick, la présidente d'affaires internationales d'alimentation et de boissons de Dupont; Ilija Aprcovic, le directeur général adjoint de GEA Group; Liu Jiayu, médaillée d'argent des Jeux olympiques d'hiver de Changping; Qin Shuo, un influenceur des médias en Chine; et Gerrit Smit, un expert en nutrition.

L'économie de l'écosphère sera un modèle de développement important de l'économie mondiale de demain, a déclaré Pan Gang lors du forum, relevant que Yili a toujours adopté une démarche ouverte et intégratrice, avec des idées guidées par l'innovation et des méthodes mutuellement bénéfiques, afin de bâtir une « écosphère sanitaire mondiale » et de promouvoir une coopération plus complète et approfondie dans le secteur mondial de la santé.

« En faisant sien l'objectif de mettre en place un écosystème sanitaire mondial, Yili Group redevient un chef de file du secteur, modelant la pensée globale pour un monde plus sain », a déclaré Adolfo Orive, le chef de la direction de Tetra Pak, un fournisseur de premier plan de solutions de traitement et de conditionnement des aliments.

« Je suis très heureux que Cargill assiste à cet événement et se joigne à Yili pour promouvoir davantage la santé et la durabilité », a déclaré David Maclennan, le chef de la direction de Cargill, un partenaire transnational de longue date de Yili pour fournir des produits laitiers sûrs, sains et nourrissants aux consommateurs du monde entier.

Des efforts doivent être faits pour fournir des produits sains, nourrissants et durables à l'échelle mondiale, a déclaré Édouard Roquette, le président de Roquette Frères, un chef de file mondial des ingrédients à base de plantes et de nouvelles protéines végétales, exprimant également sa volonté de s'associer à Yili pour développer les secteurs de la santé.

Yili et Davos collaborent depuis 2017. Yili est la première entreprise chinoise de produits alimentaires sains à conclure un partenariat stratégique avec le Forum économique mondial.

