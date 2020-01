Projets de douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie - Le rapport du BAPE est maintenant public





QUÉBEC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui son rapport d'enquête et de consultation du public sur les Projets de douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie. Ce mandat a débuté le 25 février 2019. La commission d'enquête formée par le président du BAPE, chargée de l'examen des projets, était présidée par M. Michel Germain avec la participation de Mme Julie Forget, commissaire.

Conformément à ce que prévoient les Règles de procédure du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (RLRQ, c. Q-2, r. 45.1), la consultation du public s'est tenue en deux parties. La première partie s'est déroulée les 12 et 13 mars 2019 à Shawinigan et, simultanément par visioconférence, à La Tuque. Trois séances ont permis au public et à la commission de poser des questions au ministère responsable, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et à des personnes-ressources convoquées par la commission. La deuxième partie a permis aux participants d'exprimer leurs opinions et leurs préoccupations au cours de 2 séances qui se sont tenues le 15 avril 2019 à Shawinigan et le 16 avril 2019 à La Tuque. Au total, 51 mémoires ont été déposés à la commission. De ce nombre, quatorze ont été présentés en séance publique auxquels une opinion verbale s'est ajoutée.

De plus, une plateforme de consultation numérique permettant aux participants de faire part de leur opinion et d'échanger en ligne dans le cadre du présent mandat a été mise en place. Il s'agissait d'un projet pilote visant à diversifier les modes d'information et de participation publique, répondant ainsi à l'une des orientations du Plan stratégique 2018-2021 du BAPE. La commission a reçu treize contributions de la part de sept personnes ou organismes.

LA DISPONIBILITÉ DU RAPPORT

Le rapport d'enquête et de consultation du public est maintenant disponible sur le site Web du BAPE ainsi que son sommaire. Il peut être consulté en version papier dans le centre de documentation du BAPE et dans les centres de consultation ouverts dans le milieu visé. Une fiche synthèse est également jointe au présent communiqué.

