Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde 4,5 M$ à la Ville de Saint-Georges





SAINT-GEORGES, QC, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre de la Sécurité publique suppléante, Mme Andrée Laforest, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 4,5 M$ est accordée à la Ville de Saint-Georges pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers. Construit sur trois étages, le nouveau bâtiment comportera notamment huit portes de garage, une salle de décontamination des habits de combat, une salle polyvalente ainsi que des espaces de vie pour les pompiers.

Citations :

« Notre gouvernement et la Ville de Saint-Georges partagent la même vision quant à la nécessité de créer des milieux de vie sécuritaires, prospères et durables. La concrétisation de ce projet est une autre belle preuve de la collaboration entre le milieu municipal et nos organisations gouvernementales. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre de la Sécurité publique suppléante

« L'annonce d'aujourd'hui confirme l'importance pour notre gouvernement d'assurer la sécurité pour plus de 35 000 concitoyens de Saint-Georges et de Notre-Dame-des-Pins. C'est majeur. Grâce à cet investissement, nous offrons une nouvelle infrastructure moderne pour la cinquantaine de pompiers qui font un travail exigeant et remarquable. Depuis mon arrivée en poste, j'ai eu le privilège de travailler sur le présent dossier avec ma collègue, Andrée Laforest, afin que notre gouvernement puisse être un partenaire financier de cet important projet. Je tiens à la remercier pour son écoute lors de nos rencontres et son soutien constant. Ensemble, nous permettons à nos régions de progresser. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre du Québec, volet jeunesse.

« Cet investissement témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde à la modernisation des infrastructures municipales et au maintien de services publics de qualité. Il confirme aussi notre engagement clair à soutenir la réalisation de projets porteurs pour la sécurité de la population et ce, dans toutes les régions du Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la Ville de Saint-Georges et nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour l'octroi de la subvention. Ayant à coeur d'offrir à notre population un service de sécurité des incendies sécuritaire et efficace, nous pourrons enfin bâtir notre caserne ultramoderne. Lieu de formation et d'entraînement adéquat pour nos pompiers, la caserne servira aussi de centre de coordination des mesures d'urgence, de centre d'entraide intermunicipal, de centre de services de l'École nationale des pompiers et de centre de coordination du schéma de couverture de risques de la MRC Beauce-Sartigan. »

Claude Morin, maire de la Ville de Saint-Georges

« Je me réjouis de cette excellente nouvelle pour la municipalité de Notre-Dame-des-Pins et je salue la participation du gouvernement du Québec à ce projet. Avec cette nouvelle infrastructure, nos équipes de sécurité incendie pourront continuer d'offrir d'excellents services à la population.»

Lyne Bourque, mairesse de Notre-Dame-des-Pins

Faits saillants :

Le projet profitera également à la paroisse de Notre-Dame-des-Pins , desservie par le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges .

, desservie par le Service de sécurité incendie de la . L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

