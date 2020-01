L'Empire State Building célèbre la fête nationale de l'Australie le 26 janvier





Le célèbre lieu d'intérêt sera illuminé en vert et en or; en l'honneur de cet anniversaire, un don sera remis en réponse aux incendies ravageurs

NEW YORK, 23 janvier 2020 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) a annoncé que cette année, l'immeuble sera illuminé aux couleurs nationales de l'Australie, soit le vert et l'or, pour souligner l'Australia Day, c'est-à-dire la fête nationale de l'Australie. Célébrée annuellement le 26 janvier, elle commémore l'arrivée de la première flotte de navires britanniques en Nouvelle-Galles du Sud.

Par ailleurs, alors que le monde continue de suivre le déroulement des feux de broussailles qui ravagent le pays, le restaurant de l'ESB, le STATE Grill and Bar, ajoutera à son menu le 25 et 27 janvier de la bière FOSTER'S et de la pavlova en guise de dessert spécial. Tous les profits amassés grâce à ces produits offerts pour une durée limitée seront remis directement au service d'incendie en milieu rural de la Nouvelle-Galles du Sud. Patina Restaurant Group, la société qui gère le restaurant, s'est aussi engagée à donner le même montant.

« L'Empire State Building est une destination populaire chez les voyageurs australiens; nos pensées accompagnent le pays tout entier pendant la crise qui se déroule », souligne Anthony E. Malkin, président et chef de la direction de l'Empire State Realty Trust. « Nous voulons profiter de cette occasion pour manifester notre soutien par l'entremise de nos tours de lumières reconnues mondialement et en versant un don pour financer l'effort de lutte contre les incendies. »

Des tim tams confectionnés sur place par Andrea Jarosh, la chef pâtissière du STATE, seront aussi offerts gratuitement à l'achat d'une bière ou d'un dessert.

Pour obtenir plus d'information à propos de l'Empire State Building et du STATE Grill and Bar, veuillez visiter le http://www.esbnyc.com et le https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan (de la base à l'antenne) et appartenant à Empire State Realty Trust, Inc., l'Empire State Building est « l'immeuble le plus célèbre du monde ». Grâce à de nouveaux investissements réalisés dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les aires publiques et les services, l'Empire State Building attire des locataires de premier rang issus de divers secteurs et provenant de partout sur la planète. L'Empire State Building a été nommé la destination touristique la plus populaire au monde dans le cadre d'une étude menée par Uber, et aussi le bâtiment préféré des États-Unis au terme d'un sondage mené par l'American Institute of Architects. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'Empire State Building, veuillez visiter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos de l'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) est une importante société de placement immobilier (REIT) qui détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et des établissements de vente au détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre du monde. Établie à New York, dans l'État du même nom, la société dispose d'un portefeuille d'immeubles de bureaux et d'établissements de vente au détail qui couvraient une superficie louable de 938 000 mètres carrés au 30 septembre 2019. Son portefeuille se divise ainsi : 873 000 mètres carrés de surface de location répartie dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester à New York; et quelque 65 000 mètres carrés de surface de location destinée aux établissements de vente au détail.

À propos du STATE Grill and Bar

Le STATE Grill and Bar est le restaurant phare de l'Empire State Building qui fusionne la cuisine new-yorkaise classique à un style culinaire moderne. Ses chefs puisent leur inspiration à même l'Empire State, et aussi parmi l'abondance d'ingrédients du marché et auprès des agriculteurs et des producteurs qui approvisionnent la métropole la plus emblématique de la planète. L'aménagement du restaurant rend hommage à la riche histoire de l'Empire State Building et à la tendance art déco des années 1930, chaque touche de finition étant soigneusement recherchée.

