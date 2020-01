National Airlines commence l'année 2020 avec l'introduction de l'A330-200 dans sa flotte





ORLANDO, Florida, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La compagnie aérienne National Airlines, basée en Floride, est heureuse d'annoncer que l'Airbus 330-200 est le plus récent ajout à sa flotte, rejoignant ainsi les avions de fret Boeing 747-400 et les avions de passagers Boeing 757-200. Cet avion a été livré avec son immatriculation N819CA et les couleurs frappantes de National. L'Airbus 330-200 commence ses missions de charter international en mai de cette année. La configuration actuelle en deux classes de 288 sièges offre un espacement généreux des sièges tout en offrant un divertissement à bord à tous les sièges. National Airlines ajoutera un A330 supplémentaire d'ici le mois de juin de cette année et d'autres avions à l'avenir.

National Airlines, une filiale de National Air Cargo Holdings, Inc. exploite des vols charters intercontinentaux de fret et de passagers pour des clients gouvernementaux et commerciaux. Heem Ashar, vice-président des services commerciaux, ainsi que Robert Perry, directeur des ventes aux passagers, ont mentionné que National a géré avec succès son segment passager avec son Boeing 757 moyen-courrier, et que l'introduction de l'Airbus 330-200 permet à National de répondre aux besoins commerciaux moyen-courriers et long courrier de ses clients.

Chris Alf, président de National Air Cargo Holdings, a déclaré : « National prévoit d'introduire deux appareils supplémentaires de la famille Airbus 330 dans sa flotte d'ici le début de 2021. Chez National, nous sommes fiers d'offrir des services personnalisés à nos clients. Les améliorations de la flotte sont évaluées en permanence, et la demande dans l'activité des passagers nous a conduits à la décision d'acquérir l'Airbus 330-200, sur la base de son historique éprouvé de fourniture du plus haut niveau de sécurité et de performance ».

National a enregistré des résultats économiques positifs au cours de l'année 2019, malgré les défis économiques mondiaux. Joseph Batten, vice-président des opérations, a déclaré : « National maintient toujours une structure d'entreprise compétitive, ce qui aide National à offrir des services à ses clients de niche à l'échelle mondiale, tout en maintenant les coûts au minimum. »

National est en activité depuis plus de 30 ans et offre des services au gouvernement des États-Unis et à de clients internationaux dans le monde entier.

À propos de National Air Cargo Holdings, Inc.

National Air Cargo Holdings, Inc. dont le siège est à Orlando, en Floride, est propriétaire de National Airlines et de National Air Cargo, Inc. National Airlines est un transporteur aérien qui est certifié Part 121 par la FAA américaine et qui fournit des solutions internationales pour le fret et les passagers. National Air Cargo, Inc. fournit des solutions de transport international de fret, de transport multimodal mer-air et de logistique dans le monde entier. Fondée en 1990, la portée mondiale de National est maintenue grâce à des bureaux stratégiquement situés dans le monde entier avec au centre le siège social américain à Orlando, en Floride, et des centres de qualité situés en Allemagne, au Japon, en Malaisie, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.GoNational.com

