REDAVIA lance son abri auto solaire chez SGS





La semaine passée REDAVIA, un chef de file mondial des solutions d'énergie solaire rentables, fiables et propres destinées aux entreprises, a lancé son abri auto solaire modulaire, le REDAVIA Fast Track Solar 40 Carport (FTS-40CP), avec une première installation chez SGS, un leader mondial de l'inspection, la vérification, l'évaluation et la certification.

REDAVIA a installé l'abri auto à énergie solaire dans les locaux d'inspection et de contrôle de SGS à Tema, premier port du Ghana. L'abri auto est le deuxième projet de REDAVIA chez SGS, après l'installation du parc solaire au sol de REDAVIA sur le site de Tema en juillet 2018.

SGS Sustainability Strategy continue de s'appuyer sur quatre piliers: l'excellence professionnelle, les collaborateurs, l'environnement et la communauté, avec le soutien des politiques, programmes mondiaux et initiatives locales du Groupe. Son pilier environnemental se concentre sur la réduction des émissions annuelles de CO2, c'est pour cette raison que la société a saisi l'occasion de renforcer son utilisation des énergies renouvelables.

Le FTS-40CP a été conçu pour convertir les emplacements de parkings commerciaux en des centrales productrices d'énergie. Des entreprises telles que SGS peuvent désormais tirer parti des contrats locatifs flexibles et rentables de REDAVIA, tout en optimisant l'utilisation de l'espace qu'elles possèdent déjà en faisant de leur parking un instrument de production énergétique. De plus, l'abri auto en aluminium premium de REDAVIA apporte de l'ombre et de une protection aux véhicules, pour une expérience de parking supérieure.

"SGS continue de donner la priorité à sa responsabilité sociale d'entreprise, au Ghana et à l'échelle mondiale", déclare Samuel K. Gyan (Kiki), directeur général pour l'Afrique de l'Ouest anglophone (Ghana, Sierra Leone & Liberia) chez SGS Ghana Limited. "Nous sommes heureux que l'abri auto de REDAVIA nous permette de renforcer la taille de notre installation solaire, ce qui nous rapproche un peu plus de notre objectif environnemental de réduction des émissions de CO2, tout en optimisant notre espace disponible."

Erwin Spolders, PDG et fondateur de REDAVIA, déclare: "Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce nouveau produit. Le FTS-40CP permettra aux entreprises telles que SGS de maximiser leur espace, d'utiliser une énergie propre et rentable, et de proposer une meilleure expérience de parking à ses clients. Tout le monde est gagnant dans ce scénario."

À propos de SGS

SGS est le chef de file mondial de l'inspection, la vérification, l'évaluation et la certification. SGS est reconnu comme la référence internationale pour sa qualité et son intégrité. Avec plus de 95 000 employés, SGS évolue au sein d'un réseau de plus de 2 400 bureaux et laboratoires à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.sgs.com www.sgs-ghana.com

À propos de REDAVIA

REDAVIA propose des solutions d'énergie solaire pour les entreprises d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Facile à expédier, installer, adapter et redéployer, le système REDAVIA repose sur un modèle préconfiguré, comprenant des modules solaires et des composants électriques à haute performance. Les entreprises tirent parti d'une solution énergétique rentable, fiable et propre, avec un investissement initial et un niveau de compétences techniques requises minimes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.redaviasolar.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 09:05 et diffusé par :