Avis aux médias - Dévoilement de la conception de l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada





OTTAWA, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Veuillez vous joindre au maire Jim Watson, à l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, à l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et Députée, Ottawa-Centre, et au conseiller Tim Tierney, président du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa, pour le dévoilement de la conception architecturale proposée pour l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada

Don Schmitt, directeur, Diamond Schmitt Architects et architecte principal du projet, présentera une vidéo de visite virtuelle et des rendus du bâtiment. Des stations virtuelles et des possibilités d'entrevue seront disponibles à la suite de l'événement.

Date : Le jeudi 23 janvier

Heure : 12 h 30

Emplacement : Galerie d'art d'Ottawa, Salon Alma-Duncan, 50, pont Mackenzie-King



Remarque : Stationnement payant à l'entrée de la rue Daly.

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 08:57 et diffusé par :