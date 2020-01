Groupe Santé Devonian annonce une présentation à la Conférence mondiale sur le Vieillissement et la Gérontologie et apporte une correction à la date d'expiration de bons de souscription.





Groupe Santé Devonian inc ("Devonian" ou la "Société") (TSXv: GSD), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui que le Dr Andre P. Boulet, président et chef de la direction et le Dr Nathalie Boucher, directrice de la recherche de la Société, présenteront à la Conférence mondiale sur le Vieillissement et la Gérontologie, qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 10 au 11 août, 2020. La présentation détaillera les mécanismes d'action in vitro du R-Spinasome® ainsi que les résultats de l'étude clinique comparant les crèmes contenant du R-Spinasome® à deux antioxydants présentement sur le marché.

« Nous sommes ravis de présenter les résultats d'études in vitro et humaines, du R-Spinasome®, à la Conférence mondiale sur le Vieillissement et la Gérontologie », a déclaré le Dr André P. Boulet, président et chef de la direction de Devonian. « Nous croyons que la science et les soins de la peau doivent se croiser afin d'apporter des avancées révolutionnaires dans l'univers passionnant des cosméceutiques botaniques. Le R-Spinasome® constitue une pierre angulaire de notre programme cosméceutique », a ajouté le Dr Boulet.

La Conférence mondiale sur le vieillissement et la Gérontologie devrait réunir chercheurs et académiciens du domaine du vieillissement et de la Gérontologie afin qu'ils partagent leurs recherches.

Correction au Communiqué de presse du 17 octobre 2019

Le 17 octobre 2019, Devonian a publié un communiqué de presse annonçant le paiement des intérêts dus sur les débentures émises les 19 juillet 2019 et 4 septembre 2019, par l'émission d'unités. Chaque unité est composée d'une action à droit de vote subalterne et d'un bon de souscription. Il y a été mentionné que la date d'expiration des bons de souscription était de 24 mois, alors qu'elle est de 48 mois.

Au sujet du R-Spinasome®

R-Spinasome® est un extrait cellulaire photosynthétique composé de pigments, de protéines et de lipides extraits des feuilles vertes. La structure de ce complexe est essentielle à sa fonction d'anti-oxydant, lui permettant de capturer et de dissiper l'énergie nocive générée par les espèces d'oxygène réactif (ROS), ramenant le complexe à un état où il est prêt à subir de nouveaux cycles d'activation. C'est ce dynamisme et cette capacité de régénération qui confèrent au complexe R-Spinasome® une activité anti-oxydante inédite et durable. Une étude indépendante a rapporté que l'extrait de cellules photosynthétiques, dans un modèle in vitro, protège contre les dommages causés par les ultraviolets A (UVA) et ultraviolets B (UVB) 1. Dans un essai clinique, les crèmes composées de R-Spinasome® ont surpassé deux antioxydants existants leaders du marché2. Les données de cette étude clinique mettent en évidence l'efficacité et un début d'action plus rapide, comme en témoigne une réduction statistiquement significative du nombre total de rides après une seule journée de traitement, comparativement à Prevage® et LaMer®. R-Spinasome® est protégé par des brevets au Japon, au Canada, aux États-Unis et en Europe (#JP 5952261; #CDN 2,699,6765; #US 13 / 261,472, #EUR 11 768 299,7).

Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique dérivés d'élément végétal et d'algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. La Société est également engagée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée en 2015, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec, Canada où sont également situées ses installations d'extraction de pointe avec traçabilité complète «?de la semence au comprimé?». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions de diversification et de croissance. Devonian est une société cotée en bourse de croissance TSX de Toronto (TSXv:GSD).

