Les volumes sur Spectrum sont en hausse de 63% en décembre pour atteindre un nouveau record de plus de 9 millions de turbo24

Spectrum, la nouvelle plateforme de trading européenne pour les investisseurs privés, a annoncé aujourd'hui ses volumes de décembre, et, malgré une période festive plus calme, 9,05 millions de turbo24 ont été échangés sur le site contre 5,55 millions en novembre. Soit une augmentation de 63%.

Dans une zone de fortes tensions géopolitiques, le trading en dehors des heures d'ouverture de marché (17h30/9h00) a augmenté pour atteindre 36% du total, prouvant que les investisseurs privés souhaitent avoir la flexibilité de réagir rapidement à l'actualité et de profiter des opportunités de jour comme de nuit. Les instruments de change ont doublé pour représenter une part de 15%, les indices représentent 81%, et les matières premières 4%. Les sous jacents indiciels les plus échangés ont été : le DAX (37,5%), le S&P 500(16%) et le CAC 40 (9%°).

Nicky Maan, CEO de Spectrum, a déclaré : ?Nous sommes encouragés par une forte croissance en décembre, avec de nouveaux records sur les transactions, les titres échangés et la taille moyenne des tickets. Notre stratégie de croissance pour 2020 se concentre sur de nouveaux distributeurs européens, de nouveaux émetteurs, et de nouveaux produits.'

?Plusieurs arrivées dans notre équipe commerciale combinées au fort engouement de la communauté, nous permettent de nous réjouir d'entrer en position de force dans cette nouvelle année.'

La plateforme de négociations Spectrum permet aux brokers d'offrir un accès à leurs clients privés traitants des produits turbo24 sur des indices, devises et matières premières. Avec un accès aux marchés 24h/24 et 5j/7 pour les clients, Spectrum propose une toute nouvelle plateforme de produits structurés ainsi qu'une offre de services hi-tech. La plateforme de négociations européenne Spectrum est conçue pour fournir un accès simple et efficace à ses participants et à leurs clients privés, avec un carnet d'ordres transparent comprenant des informations publiques pré-trade et post-trade.

A propos de Spectrum

Spectrum est la marque commerciale de Spectrum MTF Operator GmbH. Depuis son siège de Francfort en Allemagne, la nouvelle Place Boursière propose une manière inédite de traiter sur des produits à effet de levier. Grâce à sa technologie de négociation hi-tech ouverte 24h/24, 5j/7, Spectrum offre aux investisseurs une grande facilité d'accès et un maximum de transparence sur un large choix de produits structurés turbo24.

www.spectrum-markets.com

