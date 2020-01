Les principaux émetteurs de cartes optent pour des solutions de paiement sécurisées pour le e-commerce avec Entersekt et Netcetera





Entersekt a décrit aujourd'hui les dernières mises en oeuvre de sa technologie d'authentification dans la région DACH. La société fintech a annoncé que Netcetera, spécialiste de la technologie des paiements et partenaire régional de longue date, a mis en oeuvre le système pour Bank-Verlag, qui construit et exploite notamment des services numériques sécurisés pour le compte des banques allemandes. Deux émetteurs de cartes autrichiens de premier plan déploient actuellement également cette technologie.

La solution d'authentification d'Entersekt permet aux consommateurs d'approuver leurs paiements pour le e-commerce via une touche de l'application mobile de leur banque. Elle associe une fonction d'authentification conforme à la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) à une fonction sécurité de l'application de pointe, avec une expérience de caisse très appréciée des utilisateurs. Elle a prouvé réduire le taux d'abandon en cours de paniers, accroître le nombre et la valeur moyenne des transactions, et influer positivement sur la fidélisation des clients, tout en réduisant de façon significative la fraude liée au paiement à distance.

Hautement flexible, la solution 3-D Secure peut être déployée rapidement. Les versions de Netcetera ont été finalisées à temps, dépassant ainsi l'objectif initial du 14 septembre 2019 de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2). "L'expérience compte vraiment lorsque des échéances serrées et la complexité du projet font monter les enjeux," a déclaré Uwe Härtel, Directeur pays pour l'Europe centrale chez Entersekt. "Nous sommes extrêmement fiers de nos antécédents avec Netcetera, et impatients de collaborer dans le cadre de beaucoup d'autres mises en oeuvre, ce qui permettra aux prestataires de services financiers de répondre à la demande des consommateurs et d'atteindre leurs propres objectifs de conformité, rapidement et avec le moins de heurts possible," a-t-il ajouté.

Entersekt et Netcetera possèdent plus d'une décennie d'expérience dans la sécurité des paiements par carte via le protocole 3-D Secure. "Nous sommes fiers de nos solutions, qui se classent toujours parmi les premiers produits à être certifiés conformes aux dernières spécifications," a affirmé Peter Frick, directeur général de la sécurité des paiements chez Netcetera. "Avec Entersekt, nous offrons un processus de paiement en ligne hautement sécurisé, conforme à la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2), et résolument convivial," a-t-il poursuivi.

Christoph Thöt, responsable du Service Cartes et solutions de paiement chez Bank-Verlag, a ajouté: "Nous recherchions un prestataire fiable de la solution 3-D Secure, doté d'une technique de pointe. An choisissant Netcetera et Entersekt, nous allons pouvoir ajouter à notre offre une solution d'authentification à distance très efficace. Nous avons déjà incorporé les premiers portefeuilles de cartes à cette solution conjointe, basée sur des applications et protégée par des données biométriques," a-t-il conclu.

À propos d'Entersekt

Entersekt est un précurseur des solutions fintech mobile-first. Les prestataires de services financiers et autres entreprises s'appuient sur son système d'identité mobile breveté et le meilleur des nouvelles expériences numériques pratiques pour leurs clients, quel que soit le canal de service. Qu'il s'agisse de rechercher la conformité via une authentification rigoureuse et une sécurité de pointe des applications, ou de chercher à répondre à la demande des clients en termes de capacités nomades de partage d'informations et de paiement, les clients d'Entersekt disposent toujours d'un avantage concurrentiel. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.entersekt.com.

A propos de Netcetera

Netcetera soutient ses clients dans le monde entier en fournissant des services et produits prospectifs de pointe, et des solutions logicielles individuelles. Chef de file du marché 3-D Secure dans la région DACH, le fournisseur de progiciels offre des solutions de paiement numériques visant principalement la commodité, la sécurité et les utilisations mobiles. Plus de 1.000 instituts bancaires et émetteurs de cartes de paiement s'appuient sur ses produits de qualité conformes au schéma de certification pour les protocoles 3-D Secure, paiements mobiles sans contact, porte-monnaies électroniques, authentification conviviale et basée sur les risques, ainsi que les applications bancaires numériques. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.netcetera.com.

A propos de Bank-Verlag

Fondée en 1961, Bank-Verlag est une filiale à cent-pour-cent de l'Association des banques allemandes (Bundesverband deutscher Banken e. V.) à Berlin. En tant que société de services et de technologies, l'entreprise, basée à Cologne, offre tout un éventail de solutions dans les domaines des cartes et services de paiement, de la banque numérique, des services de sécurité et de confiance, ainsi que des médias. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.bank-verlag.de.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

