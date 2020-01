Saisie de véhicule et de tabac de contrebande à Cornwall : Gendarmerie royale du Canada





CORNWALL, ON, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Au petit matin du 8 janvier 2020, des membres de l'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de Cornwall de la GRC ont observé un bateau qui touchait terre dans la région de Glen Walter. Plusieurs sacs à ordures noirs ont été déchargés du bateau sur la rive. Entre-temps, une camionnette est arrivée sur les lieux et ces mêmes sacs à ordures noirs ont été chargés dans la camionnette. La police s'est rendue sur les lieux et la conductrice a été arrêtée. Les deux suspects qui avaient été observés en train de décharger les sacs sur la rive, puis dans la camionnette, ont pu s'échapper par bateau. La fouille du véhicule s'est soldée par la saisie de 35 sacs à ordures contenant un total de 619,5 kg de tabac haché fin non estampillé conformément à la Loi de 2001 sur l'accise. La camionnette, un véhicule Dodge Ram de 2004, a également été saisie.

La conductrice, Linda Albers, 49 ans, de Cornwall, en Ontario, a été arrêtée et inculpée de possession de tabac non estampillé en vertu du paragraphe 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise. Elle a été remise en liberté sur promesse de comparaître devant la Cour de justice de Cornwall le 4 mars 2020. Mme Albers fait également face à différents chefs d'accusation en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac de l'Ontario.

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec le Détachement de Cornwall de la Gendarmerie royale du Canada, au 1 613 937-2800, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

SOURCE Groupe de travail régional de Cornwall

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 08:30 et diffusé par :