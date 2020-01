L'Empire State Building célèbre la fête nationale australienne le 26 janvier





L'immeuble emblématique s'illuminera en vert et or, et fera une donation pour la crise des feux de forêt en honneur de la fête nationale

NEW YORK, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) annonce que cette année l'immeuble sera illuminé aux couleurs nationales de l'Australie, à savoir le vert et l'or, pour célébrer la fête nationale australienne. Célébrée chaque année le 26 janvier, la fête nationale commémore l'arrivée de la première flotte de navires britanniques en Nouvelle-Galles-du-Sud.

En outre, à l'heure où le monde entier continue de suivre la crise des feux de forêt qui dévaste le pays, le restaurant de l'ESB, le STATE Grill and Bar , proposera la bière FOSTER'S ainsi qu'un dessert Pavlova spécial dans son menu les 25 et 27 janvier, l'intégralité des bénéfices tirés de ces articles à disponibilité limitée étant reversés directement aux services de lutte contre les incendies ruraux de Nouvelle-Galles-du-Sud. Patina Restaurant Group, société qui exploite le restaurant, s'est également engagée à verser le même don.

« L'Empire State Building est un site populaire pour les voyageurs australiens, et toutes nos pensées accompagnent le pays dans la crise actuelle », a déclaré Anthony E. Malkin, PDG d'Empire State Realty Trust. « Nous en profitons pour exprimer notre soutien au travers de nos illuminations d'immeuble connues dans le monde entier, et d'un don en soutien des secours qui luttent contre les incendies. »

Des Tim Tams gratuits faits maison par Andrea Jarosh, chef pâtissière du restaurant STATE, seront également disponibles à l'achat d'une bière ou d'un dessert.

Pour en savoir plus sur l'Empire State Building et le STATE Grill and Bar, rendez-vous sur http://www.esbnyc.com , et https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar .

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble du monde ». Grâce à de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficience énergétique, de l'infrastructure, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building attire des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs du monde entier. L'Empire State Building a été désigné comme la destination touristique la plus appréciée au monde dans le cadre d'une étude menée par Uber, ainsi que bâtiment préféré de l'Amérique dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour obtenir plus d'informations sur l'Empire State Building, rendez-vous sur www.empirestatebuilding.com , www.facebook.com/empirestatebuilding , @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg , http://weibo.com/empirestatebuilding , www.youtube.com/esbnyc ou sur www.pinterest.com/empirestatebldg/ .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), fonds de placement immobilier (FPI) leader, détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York, parmi lesquels l'Empire State Building, le « plus célèbre immeuble du monde ». Le siège social de la Société est basé à New York, dans l'État de New York. Son portefeuille de commerce de détail et de bureaux couvrait 938 000 mètres carrés locatifs au 30 septembre 2019, et se composait de 873 000 mètres carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi que d'environ 65 000 mètres carrés locatifs dans le portefeuille de détail.

À propos du STATE Grill and Bar

Le STATE Grill and Bar est le restaurant phare de l'Empire State Building, qui mêle gastronomie new-yorkaise et style culinaire moderne. Ses chefs s'inspirent de l'Empire State, de son abondance d'ingrédients du marché, ainsi que des agriculteurs et producteurs qui fournissent la métropole la plus emblématique au monde. La conception du restaurant rend hommage à la riche histoire de l'Empire State Building ainsi qu'au style Art déco, chaque finition étant soigneusement recherchée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1080568/Empire_State_Building_Australia_Day.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1080569/Australia_Day_Promotion.jpg

