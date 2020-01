Swisscom rejoint FreeMove





FreeMove a signé un accord de partenariat avec Swisscom

AMSTERDAM, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- FreeMove, l'alliance de télécommunications mobiles entre Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia et Telia Company a signé un accord de partenariat avec Swisscom. Cette décision renforce encore l'offre de FreeMove sur le marché multinational et renforce sa position en tant qu'alliance d'opérateurs de premier plan en Europe.

Ce partenariat permet à Swisscom d'offrir à ses clients multinationaux suisses l'accès aux principaux réseaux leader de marché et services mobiles en Europe et dans le monde, tout en gardant une relation étroite avec leur principal partenaire de télécommunications. Les clients de Swisscom pourront désormais bénéficier des services centraux de FreeMove, notamment de ses outils de rapport et de commande centralisés, ainsi que de l'assistance commerciale globale étendue. Dans le courant de 2020, Swisscom deviendra le partenaire privilégié de FreeMove pour les clients internationaux ayant besoin de services de télécommunications mobiles de pointe sur le marché suisse.

«Nous sommes ravis d'accueillir Swisscom dans la famille FreeMove. Cette étape nous permet de renforcer notre position en Europe en tant qu'organisation chef de file des réseaux de premier niveau et renforce l'un de nos piliers stratégiques, qui est de fournir des services mobiles internationaux de haute qualité aux clients multinationaux », explique Lazaro Fernandez, directeur général de FreeMove.

«En tant que numéro un en Suisse, nous sommes ravis de nous associer à FreeMove, l'un des principaux fournisseurs internationaux de services mobiles en Europe, et continuerons d'offrir à nos clients d'excellents services locaux et mondiaux», déclare Urs Lehner, responsable des clients commerciaux de Swisscom.

À propos de FreeMove:

Créée en 2003, FreeMove est l'alliance des télécommunications mobiles entre Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia et Telia Company. La mission de FreeMove est de fournir des services mobiles internationaux de haute qualité aux clients multinationaux en synchronisant le savoir-faire et les capacités de ses membres. Il offre la meilleure connectivité de sa catégorie sur 90% de son empreinte via les réseaux primés de ses membres, ainsi que des accords commerciaux rationalisés, un support de compte dédié et des services à valeur ajoutée dans plus de 80 pays.

À propos de Swisscom:

Swisscom, leader en télécommunications et axé également sur le crénau informatique en Suisse, a son siège à Ittigen, près de la capitale Berne. À la fin du 3e trimestre 2019, 19 500 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 8,456 millions de CHF. Swisscom appartient à 51% à la Confédération suisse et est l'une des entreprises les plus durables et innovantes de Suisse.

