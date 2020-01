CGI OpenGrid360 aide les services publics à effectuer la transition vers un réseau durable grâce à des renseignements exploitables et à une accélération de l'innovation





MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a lancé sa nouvelle solution CGI OpenGrid360 pour permettre aux propriétaires et aux opérateurs de réseaux de services publics de répondre aux demandes du marché de l'énergie décarbonisé, décentralisé et numérisé. La solution accélère les efforts des sociétés de services publics en vue de transformer leurs réseaux énergétiques afin d'offrir des données unifiées et exactes en temps réel. Grâce à cette visibilité améliorée, les organisations peuvent optimiser leurs opérations, améliorer l'expérience client et employé, et créer de nouvelles possibilités de revenus.

CGI OpenGrid360 est une suite de solutions complète qui va au-delà des applications commerciales et comprend des services-conseils stratégiques, de l'intégration de systèmes, des services TI en mode délégué et une approche novatrice de gestion des données. Cette dernière combine un modèle de données en réseau intégré, des capacités de gestion des données maîtres, des couches d'intégration et des fonctionnalités d'automatisation pour offrir une vue unique de l'ensemble des systèmes d'entreprise disparates.

Les équipes de CGI ont développé CGI OpenGrid360 grâce à l'expertise acquise lors de programmes d'innovation de réseaux intelligents, dans le cadre desquels il fallait notamment résoudre des enjeux liés aux données pour Western Power Distribution (WPD). La solution peut être déployée à l'échelle mondiale depuis l'Amérique du Nord et l'Europe grâce à des options de prestation de services sur site, au pays et à l'international.

Grâce à CGI OpenGrid360, les propriétaires et les opérateurs de réseaux peuvent déployer des applications internes ou de tiers de façon plus rapide afin de lancer de nouveaux services pour les consommateurs, les prosommateurs et les producteurs traditionnels. Ils peuvent également optimiser l'utilisation des actifs des réseaux, offrir des services de flexibilité des réseaux et travailler en plus étroite collaboration dans la gestion de l'électricité générée par les consommateurs.

Selon les résultats des entrevues approfondies réalisées en personne avec quelque 130 dirigeants des fonctions d'affaires et des TI du secteur des services publics lors du Baromètre mondial CGI 2019, devenir une organisation numérique est la tendance la plus marquée. Cependant, leurs principales priorités d'entreprise sont l'amélioration de l'expérience client, l'optimisation des activités et l'exploitation de la puissance de l'analyse des données. L'obtention de données exactes est primordiale dans l'atteinte de ces priorités, mais 75 % des dirigeants indiquent que la gestion et la qualité des données sont des défis de taille dans la mise en oeuvre de leur stratégie numérique. CGI OpenGrid360 est spécialement conçue pour résoudre tous ces enjeux.

« CGI OpenGrid360 reflète la vision de CGI d'un réseau électrique fondé sur les données et numériquement intégré, a indiqué Dave Henderson, président des opérations, Secteur privé et gouvernements locaux, CGI, États-Unis. Notre modèle unique offre une vue intégrée de données de qualité qui soutiennent les besoins opérationnels pour aider les sociétés de services publics à accélérer la modernisation et l'innovation au sein d'un paysage énergétique en constante évolution. »

« L'accès à des données exactes est un défi de taille pour les propriétaires et opérateurs de réseaux, a ajouté Tara McGeehan, présidente des opérations, CGI, Royaume-Uni et Australie. CGI OpenGrid360 a été développée en collaboration avec nos clients pour les aider à résoudre leurs enjeux liés aux données grâce à une approche innovante complète pour la gouvernance, la gestion et l'intégration des données. »

CGI OpenGrid360 comprend des modules pour la gestion des actifs, des réseaux et des effectifs mobiles ainsi que des solutions pour des réseaux intelligents avancés et des opérations renouvelables afin d'aider les services publics à maximiser les avantages des données. Les modules peuvent être utilisés individuellement, mais leur valeur est décuplée lors du déploiement de notre suite complète de solutions. L'approche à faible impact de mise en oeuvre de CGI OpenGrid360 est compatible avec les systèmes et environnements de données existants pour soutenir des déploiements rapides de nouvelles capacités d'affaires sans perturber les opérations actuelles. Sa modularité et son extensibilité permettent également aux clients d'adopter une approche pragmatique pour offrir des capacités futures.

