Revinate lance la première plateforme de données sur les clients de l'industrie hôtelière, destinée aux hôtels et aux groupes immobiliers de toutes tailles





Le nouveau système intégré, basé dans le Cloud, utilise une technologie avancée d'apprentissage automatique pour fournir l'ensemble le plus robuste de données et de renseignements sur la clientèle hôtelière, afin de générer des revenus directs et d'offrir une meilleure personnalisation

SAN FRANCISCO, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Revinate, chef de file mondial en matière de gestion de données et de renseignements sur les clients de l'industrie hôtelière, a lancé ce jour la première plateforme de données sur cette clientèle, conçue spécialement pour agréger, nettoyer et fournir les profils les plus riches sur les clients des hôtels et promoteurs immobiliers de toutes tailles. S'appuyant sur une décennie d'expérience en partenariat avec des dizaines de milliers de gérants d'établissements hôteliers, Revinate a construit sa plateforme de données sur les clients de l'industrie hôtelière (Guest Data Platform) pour répondre au besoin le plus pressant du secteur, qui est d'avoir une vision claire, robuste et unique de chaque client. En regroupant des données de différentes sources, la plateforme offre aux gérants d'hôtels une vue globale de leur clientèle, et leur fournit des informations visant à augmenter les réservations directes, les bénéfices et la satisfaction des clients.

« Pendant des décennies, les entreprises technologiques ont adopté une approche de l'hôtellerie centrée sur les chambres et ont ainsi géré des chambres et non pas des clients. Nous assistons à un net glissement vers une approche axée sur le client et Revinate fournit les données et les renseignements qui permettent de transformer son expérience », a déclaré Marc Heyneker, PDG et cofondateur de Revinate. « Notre plateforme de données sur les clients de l'industrie hôtelière offre l'ensemble le plus clair et le plus solide de renseignements sur la clientèle qui ait jamais été proposé aux hôteliers. Grâce à notre technologie innovante, les gérants d'hôtels ont désormais accès à des profils clients unifiés, qui leur permettent de générer des revenus directs inégalés et de personnaliser l'expérience de leurs clients. »

« Les informations et les données de Revinate nous ont permis d'améliorer l'expérience de nos clients dans toutes nos propriétés, ce qui a généré plus de 54 millions de dollars de revenus au cours de nos deux premières années », a dit Carlie Stevenson, directrice du marketing chez Brittain Resorts & Hotels. « La nouvelle plateforme de données sur les clients de l'industrie hôtelière de Revinate nous aidera à construire des profils de clients plus solides et créera de nouvelles occasions pour surprendre et ravir notre clientèle. »

Tout commence par des données

Au coeur de l'écosystème des technologies hôtelières, la plateforme de données sur les clients de l'industrie hôtelière intègre harmonieusement des données en provenance des systèmes les plus critiques de l'industrie. Grâce à Revinate, les hôtels ont accès à la technologie avancée de l'apprentissage automatique, qui comprend un processus en plusieurs étapes pour synthétiser, fusionner et nettoyer les données dans une base de données de clients riche et sécurisée.

Les riches profils de clients de Revinate activent les communications centrées sur le client et deviennent plus intelligents à chaque nouveau point de données reçu de sources qui peuvent inclure des systèmes de gestion de propriété, des systèmes de points de vente, des plateformes de fidélité, et bien plus encore. Les capacités de la plateforme de données sur les clients de l'industrie hôtelière comprennent également des campagnes de marketing tout au long du cycle de vie (Revinate Marketing) et la gestion de l'expérience du client (Revinate Guest Feedback) dans un système intégré spécialement conçu pour le secteur hôtelier.

Conçu pour les groupes

Au niveau des groupes, les gérants d'hôtels sont confrontés à un ensemble de défis différents. Conçu pour les groupes, Revinate permet une visibilité entre les propriétés et possède les contrôles, les flux de travail et l'intelligence adéquats pour ajuster et optimiser l'expérience des clients, facilement et efficacement. Revinate permet d'élaborer des rapports pour tous les acteurs clés, y compris les propriétaires, les gestionnaires d'actifs, les dirigeants régionaux, les directeurs généraux et bien plus encore.

En tant que chef de file mondial en matière de gestion des données concernant les clients du secteur hôtelier, Revinate s'engage à protéger la sécurité des données et à assurer aux clients la conformité avec toutes les lois protégeant la confidentialité des données. Les gérants d'établissements hôteliers peuvent facilement comprendre les types de données dont ils disposent, les utilisations de données que les clients ont approuvées et la meilleure façon d'interagir avec eux. Ces capacités peuvent aider les hôtels à répondre aux obligations découlant de règlements tels que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le California Consumer Privacy Act (CCPA), entre autres.

Pour en savoir plus sur la plateforme de données sur les clients de l'industrie hôtelière de Revinate, veuillez consulter le site suivant : https://www.revinate.com/guest-data-platform/

À propos de Revinate

Pour en savoir plus sur Revinate, veuillez consulter le site www.revinate.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1080574/Dashboard___Group.jpg

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 08:00 et diffusé par :