Air Canada et le Cirque du Soleil annoncent un partenariat international





Air Canada devient le transporteur aérien officiel du Cirque du Soleil pour les spectacles sous le Grand Chapiteau et dans les arénas à travers le monde



MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada et le Cirque du Soleil annoncent aujourd'hui un partenariat exclusif désignant Air Canada comme transporteur aérien officiel pour les spectacles sous le Grand Chapiteau et dans les arénas au Canada, aux États-Unis, en Europe et dans certains autres pays du globe. L'accord pluriannuel de commandite, le plus récent de cette ampleur signé par Air Canada, verra les deux partenaires transporter l'émerveillement du Cirque du Soleil à des millions de personnes dans le monde entier et ravir les clients avec des expériences inoubliables.

« Nous sommes fiers de mettre un peu plus du Canada à la portée du monde à chacun de nos vols et d'intégrer à nos commandites notre passion pour les entreprises de chez nous florissantes sur la scène mondiale, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Pour nous, le Cirque du Soleil représente la combinaison parfaite de racines canadiennes et de renommée mondiale. Ce partenariat reflète les valeurs communes des deux marques et leur engagement à offrir une expérience de qualité supérieure à nos clients partout sur la planète. »

Comme le dit Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil : « Nous sommes très fiers de nous associer à une marque forte, mondialement renommée, telle qu'Air Canada, en tant que transporteur aérien officiel de nos spectacles en tournée. Ensemble, nous continuerons à répandre la créativité et l'inspiration du Cirque du Soleil et à procurer des moments de bonheur dans le monde entier. »

Air Canada transporte 51 millions de clients à plus de 200 destinations dans le monde chaque année, tandis que le Cirque du Soleil émerveille chaque année 15 millions de spectateurs sur six continents. « Notre impressionnante empreinte mondiale combinée fait d'Air Canada et du Cirque du Soleil des partenaires idéaux pour continuer à créer des expériences qui divertissent, inspirent et rapprochent les gens dans le monde entier de manière significative », a ajouté M. Rovinescu.

L'accord prévoit la création d'un lounge Air Canada exclusif pour le Cirque du Soleil, accessible aux invités admissibles aux spectacles européens et australiens sous le Grand Chapiteau, en plus d'un excellent forfait réception-spectacle, d'une présence de la marque sur place, dans tous les territoires, et d'une expérience liée à la marque à l'occasion de certains spectacles sous le Grand Chapiteau présentés en Amérique du Nord. Les membres Aéroplan profiteront également de forfaits uniques et pourront échanger des milles contre des cartes-cadeaux du Cirque du Soleil pour assister à tout spectacle présenté au Canada ou aux États-Unis. Les cartes-cadeaux sont offertes à Aeroplan.com en coupures de 50, 100 et 200 $ CA.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'organisation d'origine canadienne propose une approche créative élargie pour y inclure une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Le Groupe emploie actuellement 4 500 personnes issues de près de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art.

Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, legroupecirquedusoleil.com.

