Le glucagon nasal prêt à l'emploi est maintenant disponible au Canada comme traitement de secours en cas d'hypoglycémie sévère





Eli Lilly Canada lance BaqsimiMC, une autre innovation canadienne pour faciliter la prise en charge des complications du diabète

TORONTO, 23 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eli Lilly Canada est heureuse d'annoncer l'homologation et la mise en marché d'un nouveau traitement de secours en cas d'hypoglycémie sévère. Lilly démontre ainsi sa volonté d'offrir aux patients des solutions thérapeutiques pour simplifier la prise en charge du diabète. Cette formulation, qui a été inventée au Canada, est en voie de changer la vie de personnes atteintes du diabète partout dans le monde. BaqsimiMC (poudre pour administration nasale de glucagon à 3 mg) a été approuvé par Santé Canada et il est possible de se le procurer avec ou sans ordonnance en pharmacie. Baqsimi est indiqué pour le traitement des réactions hypoglycémiques sévères pouvant survenir dans la prise en charge du diabète de type 1 ou de type 2 chez les patients prenant de l'insuline, lorsqu'une altération de la conscience empêche la prise de glucides par voie oralei. Baqsimi se présente sous forme de vaporisateur nasal compact facile à transporter et ne nécessite aucune manipulation de reconstitution. Le produit est maintenant largement distribué dans les pharmacies partout au Canada.



Chez les personnes atteintes du diabète qui sont sous insulinothérapie, la crainte d'une baisse du taux de sucre (hypoglycémie) est constamment présente. Lorsque la chute de la glycémie est importante (hypoglycémie sévère), elles sont incapables de s'administrer le traitement elles-mêmes et ont besoin de l'aide d'une autre personne. Chez les personnes atteintes du diabète de type 1 ou de type 2 qui prennent des médicaments comme l'insuline, un épisode hypoglycémique sévère peut être causé par une multitude de facteurs, notamment le fait de ne pas manger suffisamment, de faire trop d'exercice ou de consommer de l'alcool, ou encore la prise inadéquate d'antidiabétiquesii.

« Nous savons que l'hypoglycémie sévère peut avoir des conséquences très graves. La crainte d'une chute importante de la glycémie peut créer une grande anxiété chez la personne vivant avec le diabète et chez les personnes qui prennent soin d'elle. Un épisode d'hypoglycémie sévère rend la personne complètement dépendante de l'aide des autres », affirme la Dre Alice Cheng, spécialiste du diabète et professeure agrégée à l'Université de Toronto. « Enfin, nous avons maintenant accès au Canada à un nouveau traitement de secours qui, grâce à une administration nasale, est plus facile d'emploi. Ainsi, lorsqu'une personne a besoin du traitement, les personnes présentes peuvent lui venir en aide. »

La directrice générale de Lilly Canada, Lisa Matar a rappelé : « En tant qu'entreprise, notre contribution à l'histoire du diabète a commencé ici au Canada, et c'est formidable de constater, cent ans après que Lilly a permis de rendre l'insuline accessible au monde entier, que nous continuons d'avoir une incidence positive sur la vie des personnes atteintes du diabète. Baqsimi est un autre bel exemple des efforts que nous consacrons au traitement de l'hypoglycémie sévère, par nos partenariats, nos collaborations et nos innovations. »

Lilly a acquis Baqsimi en 2015 auprès de l'entreprise québécoise Locemia Solutions. Le Dr Claude Piché, directeur général et cofondateur de l'entreprise, attribue à son partenaire Robert Oringer la source d'inspiration qui est à l'origine de Baqsimi. « Père de deux garçons atteints du diabète de type 1, il comprend l'importance d'avoir accès à un traitement de secours contre l'hypoglycémie sévère qui peut être administré par presque n'importe qui », dit le Dr Piché.

Commentaires des associations de patients au Canada à propos de l'homologation de Baqsimi

« La peur quotidienne qu'un épisode d'hypoglycémie sévère survienne et la complexité d'utiliser des injections de glucagon comme unique traitement de secours créent un fardeau émotionnel tant pour la personne vivant avec le diabète que pour ses proches. L'accès à un nouveau traitement de secours qui peut être administré facilement en une seule vaporisation nasale par un proche aidant permettra d'alléger ce lourd fardeau, et peut-être de sauver des vies », dit Dave Prowten, président-directeur général de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile.

« La crainte d'une baisse de la glycémie est courante chez les personnes atteintes du diabète de type 1 et 2. Les conséquences d'un épisode d'hypoglycémie sévère peuvent être graves, voire mortelles. Il est important pour les personnes vivant avec le diabète de collaborer étroitement avec leur équipe soignante afin de déterminer un plan de soins et d'intervention qui convient à leurs besoins et à leur situation. La possibilité que leur offre le glucagon intranasal est fort bienvenue », dit la Dre Jan Hux, présidente-directrice générale de Diabète Canada.

« Pour le parent d'un enfant atteint du diabète, les épisodes d'hypoglycémie sévère sont une préoccupation constante, quels que soient l'environnement social ou l'activité (fêtes, soirées pyjama, sports), surtout à l'école, lorsque le parent doit compter sur les autres pour venir en aide à son enfant en cas d'urgence. Il doit tenir compte de tellement de facteurs et être préparé à toutes les situations. L'arrivée de Baqsimi au Canada élimine une énorme source d'inquiétude. En cas de chute importante de la glycémie, une personne témoin de la situation peut simplement administrer à l'enfant une vaporisation dans le nez pour rétablir son taux de sucre », dit Claire Rousse, directrice générale de la Fondation ressources pour les enfants diabétiques.

« Pour une personne vivant avec le diabète, l'hypoglycémie sévère peut être une grande source d'anxiété et de stress. Elle doit composer avec la peur d'être incapable d'intervenir elle-même et la préoccupation constante de s'assurer que quelqu'un saura comment l'aider en cas d'urgence. Grâce à son mode d'administration simple, par voie nasale, Baqsimi change complètement la donne », se réjouit Sylvie Lauzon, présidente-directrice générale de Diabète Québec.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de Baqsimi et pour être préparé en cas d'épisode d'hypoglycémie sévère, nous vous invitons à consulter le site www.baqsimi.ca/fr .

À propos de Baqsimi

Baqsimi est une forme de glucagon prêt à l'emploi. Il est facile à transporter et ne nécessite aucune reconstitution ni aucun amorçage. Il est administré en une seule dose fixe de 3 mg que l'on vaporise dans le nez, où il est absorbé. Il n'a pas besoin d'être réfrigéré et peut être conservé à une température allant jusqu'à 30 °C (86 °F) dans le tube fourni sous pellicule plastique. Baqsimi est indiqué pour le traitement des réactions hypoglycémiques sévères pouvant survenir dans la prise en charge du diabète chez les patients âgés de 4 ans ou plus prenant de l'insuline, lorsqu'une altération de la conscience empêche la prise de glucides par voie orale. La formulation de baqsimi a été inventée au Canada.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être des collectivités grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a finalement abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.lilly.ca .

Pour connaître notre perspective sur les sujets touchant les soins de santé et l'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

Relations avec les médias :

Ethan Pigott

Pigott_ethan@network.lilly.com

416-770-5843

