/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs tient des auditions à Val-d'Or/

Le collectif TweedMC est heureux d'annoncer qu'il a reporté la date limite pour présenter une demande, et qu'il acceptera les demandes jusqu'au 20 février 2020. Le collectif Tweed est un organisme à objectif social qui finance des projets...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant l'offre de soins et de...