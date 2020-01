/R E P R I S E -- Avis aux médias - Coup de pouce aux artistes en arts visuels et en métiers d'art/





MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président du Conseil des arts de Montréal, Jan-Fryderyk Pleszczynski, accompagnés de la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, de la conseillère associée à la culture au comité exécutif, Marie-Josée Parent, et de la directrice générale du Conseil des arts, Nathalie Maillé, invitent les membres des médias à une annonce concernant le soutien financier offert aux artistes professionnel(le)s en arts visuels et en métiers d'art.

Date : Le jeudi 23 janvier 2020



Heure : 13 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Salon Jeanne-Mance

155, rue Notre-Dame Est

Station de métro Champ-de-Mars

