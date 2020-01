Moët Hennessy dévoile son programme à Vinexpo : partager, s'engager et federer autour des sols vivants





PARIS, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Après avoir annoncé sa participation au salon Vinexpo Paris (du 10 au 12 février 2020) sous la forme d'une agora dédiée aux enjeux du développement durable, Moët Hennessy révèle le contenu de son programme. Ces trois jours d'échanges et de conversations entre experts internationaux seront destinés à dresser un bilan des modèles viticoles actuels et des progrès réalisés jusqu'à présent. Il s'agira d'envisager ensemble comment bâtir un avenir durable et respectueux de l'environnement. Ce salon sera aussi le moment pour Moët Hennessy de présenter son engagement en faveur des sols vivants.

« Nous souhaitons partager notre expérience et notre approche au sein de ce forum d'experts sur les sujets clef du développement viticole durable, à l'occasion de cette édition de Vinexpo Paris. Dans cet évènement qui rassemble le monde de la vigne, nous ouvrons nos portes à tous nos confrères et à tous ceux qui veulent contribuer à une viticulture toujours plus responsible », commente Philippe Schaus, CEO de Moët Hennessy.

UN FORUM RESPONSABLE ET D'ENVERGURE MONDIALE SUR LES DEFIS ENVIRONNEMENTAUX DE LA VIGNE, DU VIN ET DES SPIRITUEUX

Moët Hennessy s'est entouré d'une communauté d'experts : directeurs de vignobles, chercheurs, sommeliers, porte-parole d'institutions internationales, ONGs ou encore jeunes entreprises spécialisées dans la technologie et le développement durable. Chaque panel rassemble des experts des Maisons de Moët Hennessy et des spécialistes du monde entier. A tour de rôle, ils exposeront leurs problématiques et leurs avancées et partageront leurs solutions liées aux modèles de production actuels pour accélérer la transition écologique.

Le format de ces échanges est volontairement ouvert et dynamique : une série de conversations de trente minutes suivies de dix minutes de questions/réponses avec le public. Ce programme sera ponctué de moments dédiés à des dégustations et des master classes autour des produits des Maisons de Moët Hennessy.

L'ENGAGEMENT DE MOËT HENNESSY : LES SOLS VIVANTS

A l'occasion de Vinexpo, Moët Hennessy rappellera ses actions déjà engagées depuis plusieurs années : investissements importants en équipements respectueux de l'environnement, formation des vignerons et des agriculteurs aux nouvelles technologies, accompagnement dans les démarches de certifications en viticulture durable et soutien de projets scientifiques et universitaires pour diffuser les savoirs. Moët Hennessy annoncera également ses engagements pour l'avenir. C'est ainsi sous la dénomination « Living Soils » que Moët Hennessy souhaite fédérer ses communautés dans le monde entier et développer son programme de responsabilité sociale.

À L'ÉCOUTE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Parce qu'ils sont les acteurs de demain, Moët Hennessy invite la nouvelle génération à des temps d'échange. Le dernier jour de Vinexpo, une conversation sur l'avenir de la viticulture avec Philippe Schaus, CEO de Moët Hennessy, leur est dédiée.

Ce débat sera suivi par des ateliers sur le futur des vins et de la gastronomie en 2050, parrainés par Alain Ducasse et animés par l'Institut des Futurs Souhaitables. En effet, les professions de la gastronomie attirent de plus en plus de jeunes talents dans le monde et en France, dont le prestige est incontesté dans ce domaine. C'est pourquoi Moët Hennessy a décidé de rassembler Présidents et Millennials de ses Maisons, Grands Chefs, étudiants de Sciences Po et de l'école Ferrandi à ces ateliers. Ils réfléchiront ensemble au futur de la gastronomie durable et livreront leurs conclusions.

