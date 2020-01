OneStream Software lance l'analyse prédictive pour la planification financière et opérationnelle





OneStream Software, un chef de file en matière de solutions de gestion de la performance des moyennes et grandes entreprise (GPE), a lancé une nouvelle solution d'analyse prédictive offrant des capacités avancées de planification et de prévision pour la plateforme OneStream XF. Predictive Analytics 123 permet aux responsables financiers de générer des projections prédictives pour la planification financière et opérationnelle, de partager ces informations et de collaborer avec leurs partenaires commerciaux sur des décisions commerciales critiques.

" La transformation numérique de la finance consiste à créer des moyens plus rapides et plus intelligents d'exploiter les données financières et opérationnelles afin d'obtenir plus de valeur pour l'entreprise. Predictive Analytics 123 permet aux équipes financières de créer facilement des scénarios de prévision et des modèles prédictifs que des équipes spécialisées en sciences des données devaient auparavant élaborer et gérer, le tout au sein de la plateforme OneStream XF. Les grands leaders de la finance sont toujours à la recherche de moyens nouveaux et novateurs pour questionner les choses et créer un dialogue pertinent avec leurs partenaires commerciaux. En intégrant les modèles prédictifs directement dans le processus de planification, les dirigeants financiers sont armés de données impartiales et statistiquement significatives pour partager, valider les hypothèses opérationnelles et aider à accroître la précision des prévisions, ce qui peut créer des millions de dollars en valeur commerciale pour nos clients, " a déclaré Tom Shea, PDG de OneStream.

Predictive Analytics 123 étend les capacités de planification et de prévision de OneStream et s'appuie sur les capacités d'analyse régie qui ont été publiées au dernier trimestre. L'analyse régie permet aux responsables financiers de combiner des données opérationnelles et transactionnelles détaillées avec des données financières fiables gérées au sein de la plateforme OneStream XF.

Predictive Analytics 123 ajoute la modélisation prédictive avec la possibilité d'amorcer rapidement de nouvelles prévisions et de créer des visualisations avec des fonctionnalités simples et en libre-service. Cela permet aux équipes financières de valider les plans d'entreprise et opérationnels, de réduire les distorsions des prévisions et de favoriser un dialogue important pour soutenir une prise de décision rapide et efficace.

" Nous sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer des modèles prédictifs directement dans notre processus de planification à long terme et de planification intégrée des activités. Notre équipe FP&A est constamment à la recherche de nouvelles opportunités pour développer de meilleures connaissances et accroître la collaboration avec nos équipes commerciales et opérationnelles. Nous sommes impatients de tirer parti de la solution d'analyse prédictive de OneStream pour donner à nos partenaires commerciaux une meilleure visibilité sur les risques et les possibilités futurs, afin de prendre les décisions les plus éclairées pour l'entreprise, " a déclaré Alex Beired, directeur mondial, planification et analyse financières, Guardian Industries.

Les équipes financières jouent un rôle de plus en plus important dans la planification opérationnelle des activités. Déjà fiables pour communiquer avec précision les résultats financiers et piloter la planification financière, de nombreuses organisations confient désormais davantage de responsabilités au directeur financier et à ses équipes, notamment en matière d'analyse des données opérationnelles, de prévisions et de planification.

" Nous considérons l'adoption de l'analyse avancée comme un élément clé de la mission évolutive de la finance qui consiste à fournir des données décisionnelles critiques à tous les secteurs de l'entreprise. En intégrant divers modèles prédictifs directement dans la plateforme, OneStream aide les finances à étendre leur influence et leur capacité à fournir des informations plus précieuses et plus promptes, permettant ainsi aux dirigeants d'entreprise de prendre les bonnes décisions tout en renforçant la crédibilité de l'équipe financière en tant que partenaire commercial influent pour l'organisation, " a déclaré Craig Schiff, PDG de BPM Partners.

Predictive Analytics 123 est disponible en téléchargement immédiat sur le site OneStream XF MarketPlace offrant des solutions de productivité et d'entreprise qui étendent les capacités de la plateforme Onestream XF. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Predictive Analytics 123 ou participez à notre Webinaire sur l'Avenir de la planification le 28 janvier.

A propos de OneStream Software

OneStream Software propose une solution GPE leader sur le marché qui unifie et simplifie la consolidation financière, la planification, le reporting, l'analyse et la qualité des données financières pour les organisations complexes. Déployée dans le nuage ou sur site, la plateforme unifiée de OneStream permet aux organisations de moderniser leurs finances, de remplacer de multiples applications patrimoniales et de réduire le coût total de possession des systèmes financiers. OneStream permet aux équipes des finances de consacrer moins de temps à l'intégration des données et à la maintenance des systèmes - et plus de temps à l'amélioration du rendement de l'entreprise.

Le OneStream XF MarketPlace propose des solutions téléchargeables qui permettent aux clients d'étendre facilement la valeur de leur plateforme GPE pour répondre rapidement aux besoins changeants des finances et des opérations. OneStream figure au palmarès 2019 Inc. 5000 et Deloitte 2019 Technology Fast 500 des entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le site www.onestreamsoftware.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 06:15 et diffusé par :