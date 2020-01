/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains tiendra une téléconférence avec les représentants des médias à l'occasion de sa participation à la réunion du Forum économique mondial/

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre de la Sécurité publique suppléante, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, ainsi que le maire de la Ville de Saint-Georges, M. Claude Morin, invitent les...

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que le maire de la Ville de...