/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'investissements au CPE des Jardins Jolis/





SAINT-MODESTE, QC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière?Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles?de?la?Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle fera une annonce concernant un investissement au Centre de la Petite Enfance des Jardins Jolis. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif.

DATE : Le jeudi 23 janvier 2020



HEURE : 11 heures



LIEU : Berger

Grande salle de la serre

121, 1er Rang Est

Saint-Modeste (Québec) G0L 3W0

