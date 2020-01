/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'alliance APTS-FIQ manifestera devant l'Assemblée nationale/





Négociations dans le réseau de la santé et des services sociaux

QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'alliance APTS-FIQ manifestera ce jeudi devant l'Assemblée nationale pour exprimer la colère des 131?000 employé·e·s du réseau de la santé et des services sociaux qu'elle représente face aux offres méprisantes du Conseil du trésor à la table de négociation.

Réuni·e·s présentement à Québec dans leur instance respective, les quelque 800 représentant·e·s syndical·e·s des deux organisations se rejoindront à l'extérieur du Centre des congrès de Québec et convergeront vers l'Assemblée nationale. Andrée Poirier et Nancy Bédard, respectivement présidentes de l'APTS et de la FIQ, s'adresseront aux représentant·e·s des médias avant de prendre part à la marche.

Quoi : Rassemblement et manifestation de l'alliance APTS-FIQ Quand : Jeudi 23 janvier 2020 13 h 30 : point de presse et rassemblement des manifestant·e·s 13 h 45 : départ de la marche vers l'Assemblée nationale Qui : Les présidentes de l'APTS, Andrée Poirier, et de la FIQ, Nancy Bédard Où À l'extérieur du Centre des congrès de Québec (1000 boul. René-Lévesque E.) Devant l'Assemblée nationale (Fontaine de Tourny) Colline parlementaire, Québec

À propos de l'APTS et de la FIQ

L'APTS regroupe et représente quelque 55?000 professionnel·le·s et technicien·ne·s qui offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale, de soutien clinique et de prévention à travers tout le réseau de la santé et des services sociaux. La FIQ, de son côté, réunit 76?000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec.

