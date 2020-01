Kymeta et Isotropic Networks collaborent sur la prochaine génération de services à antennes plates





Des tests réussis réalisés sur l'antenne Kymetatm u7 confirment la viabilité immédiate d'une offre multiservice, intégrée et transparente, sur plusieurs réseaux et faisceaux

REDMOND, Washington et LAKE GENEVA, Wisconsin, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Isotropic, le fournisseur de confiance de services Internet mondiaux offrant une certitude inégalée, et Kymeta, l'entreprise de communications qui complète le tissu de connectivité pour tout, partout, se sont associés pour effectuer des tests en liaison radio sur l'antenne u7 de Kymeta et les antennes de la prochaine génération.

Des tests ont eu lieu la semaine dernière dans la région de Seattle sur le réseau E115 d'Isotropic. De précédents tests ont été effectués sur les satellites AM2 et G28 sur la côte est. L'antenne Kymeta u7 a été couplée à un routeur satellite iDirect X7 et à un modem iQ 200LTE, qui sont optimisés pour la mobilité. La réussite de ces tests démontre que l'antenne est capable de fonctionner sur plusieurs réseaux et faisceaux de satellites, et pour la première fois, l'offre de services commerciaux d'Isotropic est fournie immédiatement après la conception.

Le terminal satellite Kymeta u7 en bande Ku répond au besoin de systèmes de communication mobiles légers, peu encombrants et à haut débit. Le terminal u7 simplifie et fiabilise comme jamais auparavant la connexion à presque tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

«?Les tests que nous avons effectués avec Kymeta ont été une révélation pour moi?», a déclaré Hank Zbierski, chef catalyseur et cofondateur d'Isotropic. «?J'attendais les promesses de la formation de faisceaux holographiques et j'étais sceptique quant à la technologie des métamatériaux. Ces tests ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, que la science des métamatériaux n'appartient pas au futur, elle est applicable dès aujourd'hui.?»

Dans le cadre du développement et des tests de l'antenne de prochaine génération de l'innovateur en matière d'antennes, Kymeta utilisera la largeur de bande fournie par Isotropic à la station terrienne de Lake Geneva et au centre d'exploitation du réseau d'envergure mondiale d'Isotropic.

«?Nous sommes très heureux de nous être associés à Isotropic pour réaliser ces tests. Le réseau d'Isotropic a prouvé qu'il permettait une prestation de services robuste sur notre antenne u7?», a déclaré Walter Berger, président, directeur de l'exploitation et directeur financier de Kymeta. «?Cet exercice a prouvé la connectivité sans faille de notre technologie révolutionnaire d'antenne plate, et nous sommes ravis de poursuivre notre travail avec Isotropic pour façonner l'avenir des communications par satellite.?»

Le terminal Kymeta u7, avec une connectivité transparente, est disponible sur le réseau d'Isotropic aujourd'hui.

À propos d'Isotropic Networks

Isotropic Networks, Inc. (Isotropic) est un fournisseur mondial de services Internet par satellite et de solutions de gestion de réseau. Avec le meilleur temps de disponibilité du secteur des satellites, nous offrons une certitude inégalée aux leaders des secteurs d'activité à haut risque et sous forte pression, et notamment les secteurs du pétrole et du gaz ou maritime, ainsi que des solutions destinées aux entreprises.

Isotropic s'appuie sur des normes élevées en matière de dépannage et de résolution de problèmes techniquement complexes avec les technologies les plus récentes. Notre équipe d'ingénieurs en matériel et en logiciels hautement qualifiés fournit des services et des solutions personnalisés qui aident nos clients quand et où ils en ont le plus besoin, aujourd'hui et demain.

Isotropic connecte la planète et ne cesse de relever la barre de ce que peut être la connectivité des satellites.

www.isotropic.network

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire à la demande massive en connectivité mobile, omniprésente à l'échelle mondiale. L'antenne satellite plate de la société, première de sa catégorie, la plateforme connectée de Kymeta et les services de connectivité de Kymeta fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur les réseaux satellites et satellites cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication légers, fins et haut débit, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

www.kymetacorp.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1080573/KymetaU7.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/952870/Isotropic_Networks_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 05:46 et diffusé par :