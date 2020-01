PZU pose la pierre angulaire du développement mondial de la Région des trois mers





VARSOVIE, Pologne, 23 janvier 2020 /PRNewswire / -- Des représentants des 12 entreprises les plus grandes et les plus dynamiques d'Europe centrale et orientale (ECO) ont signé aujourd'hui un mémorandum créant le « Business Council of Growing Europe » (Conseil des entreprises de l'Europe en pleine croissance). L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'Europe centrale et orientale en tant que destination d'investissement attrayante pour les investisseurs et d'encourager la coopération entre les chefs d'entreprise de la région.

La devise du conseil des entreprises est « Growing Europe » (L'Europe en pleine croissance) afin de souligner les caractéristiques que partagent les 11 pays de l'ECO : une croissance stable. Le mémorandum établissant le Conseil des entreprises a été signé à la Maison polonaise de Davos à l'occasion de la réunion annuelle du Forum économique mondial par 11 entreprises internationales originaires d'Europe centrale et orientale : PZU, Pekao SA, Banca Comercial? Român?, Bolt, Bulpros, Exponea, Gedeon Richter, OTP Bank, Prezi, Riko Group, Triglav Group et UiPath.

L'objectif du Conseil est de promouvoir l'Europe centrale et orientale en tant que destination attrayante pour les investisseurs et de présenter la région en tant que plaque tournante du développement de la haute technologie, et une destination en plein essor des investissements dans les infrastructures et les sources d'énergie renouvelables.

« La région est bien positionnée pour devenir la destination d'investissement la plus attrayante d'Europe et du monde entier. Elle offre une stabilité économique, politique et sociale tout en générant une croissance économique constante tout au long des cycles économiques. En unissant nos forces, nous pouvons mieux faire connaître le dynamisme, l'esprit d'entreprise et l'innovation de cette région d'Europe. Par cette initiative, nous souhaitons envoyer un signal positif à la fois à l'ensemble de l'Union européenne et au monde entier : l'Europe ne défend pas son statu quo, l'Europe se développe, investissez dans l'Europe en pleine croissance », a déclaré le PDG de PZU, Pawe? Surówka. «Désormais, l'Europe centrale et orientale dispose d'un Conseil des entreprises, elle a une voix, et elle a engagé des chefs d'entreprise qui souhaitent travailler ensemble pour sa promotion. »

